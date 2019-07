Tenkanen paransi asemiaan purjehduksen MM-kisoissa

Tuula Tenkanen sijoittui lauantain ainoassa lähdössä neljänneksi purjehduksen Laser radial -luokan MM-kisoissa Japanin Sakaiminatossa. Tenkanen nousi kokonaistilanteessa sijalle 13, kun takana on kaksi lähtöä.

– Onnistuin ensimmäisen kryssin (vastatuuliosuuden) reitinvalinnassa ja pysyin suunnilleen samoilla sijoilla maaliin asti, Tenkanen sanoi Sailing Team Finlandin Facebook-sivuilla.

Monika Mikkola sijoittui kakkoslähdössä 22:nneksi ja on kokonaistilanteessa sijalla 17. Kilpailun kärjessä on Ruotsin Josefin Olsson. Sunnuntaina naisten on määrä purjehtia kolme lähtöä.

MM-kisat ovat Mikkolalle ja Tenkaselle tärkeä näytönpaikka taistelussa pääsystä Tokion olympialaisiin. Suomella on Laser radial -luokassa maapaikka Tokioon, ja MM-kisat ovat ensimmäinen osa suomalaisten kansallisesta karsinnasta.

Miesten MM-kilpailua johtaa Australian Zac West. Mukana ei ole suomalaispurjehtijoita.