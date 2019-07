Ennakkosuosikki Makethemark voitti St. Michel -ajon Mikkelin raveissa

Ruotsalaishevonen Makethemark on voittanut Mikkelissä järjestettävien ravien kansainvälisen St. Michel -ajon. Hevosta ohjasti Ulf Ohlsson, ja sen valmentaja on Petri Salmela. Ratsu voitti ajalla 10,2a.

Makethemark oli myös Veikkauksen Toto-kertoimen mukaan ajon ennakkosuosikki.

Hevonen nousi voittoon ravin viime metreillä. Kisan toiseksi tuli Iikka Nurmosen ohjastama Next Direction ja kolmanneksi Mika Forssin ohjastama Pastore Bob. Kolmen kärjestä jäi kisan toinen suosikki Chief Orlando, jonka kiihtyvyys ei riittänyt kärkeen.

Makethemarkin tiimi kehui hevosta maailman luokan ratsuksi C More Max -kanavan lähetyksessä. Salmela on valmentanut hevosia vuosikymmeniä.

– Kolmekymmentä vuotta meni, että tämän tason hevonen tuli talliin. Viime syksynä uskalsin vasta sanoa, että tämä on vielä kovempi kuin Plant The Seed, Salmela sanoi lähetyksessä.

– Tämä on ihan uskomaton hevonen. Siihen luottaa paljon, mutta silti se aina yllättää.

Niin valmentajan kuin hevosen ohjastajan mukaan ratsu tarvitsee vielä piirun verran kehitystä. Salmelan mukaan sitä saadaan osallistumalla St. Michel -ajon tasoisiin kisoihin. Makethemark oli Elitloppetissa kolmossijalla.

Päälähdön voittajalle palkintona oli 80 000 euroa. Mikkelin St. Michel on yksi ravikesän kohokohtia.

Tähtitamma jäi pois kisasta

Ranch Kelly jäi pois St. Michel -ajoista. Hevonen ravasi vuosi sitten Mikkelissä tammatähdeksi. Ravien otteluohjelman mukaan Hannu Torvisen ohjastaman Ranch Kellyn oli tarkoitus kilpailla ensimmäistä kertaa itse St. Michel -ajossa.

– Hevonen lämmitti erittäin hyvin. Lämmityksen jälkeen emme olleet ihan tyytyväisiä hevoseen. Se ei vaan ollut rennonoloinen, ei uskalla ottaa tämän kanssa riskiä, valmentaja Anne Luttinen sanoi Ranch Kellystä C More Max -kanavan haastattelussa.