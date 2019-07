Ammattilaisgolffari Korhosen draivi ei kantanut enää päätöskierroksella – palkintosummasta suli pois yli 35 000 euroa parissa tunnissa

Mikko Korhonen sijoittuu Britannian avoimessa golfturnauksessa 65 parhaan joukkoon. Kilpailun päätöskierros on vielä kesken, mutta Korhosen takana olevat pelaajat ovat jo päättäneet kilpailunsa. Korhosen Pohjois-Irlannissa jakama 65. sija on suomalaisittain neljänneksi paras major-kilpailun 159-vuotisessa historissa. Korhosta paremmin on pelannut vain etunimikaima Mikko Ilonen, joka sijoittui 2001 kärkikymmenikköön, 2002 jaetulle 50. sijalle ja 2006 jaetulle 16. sijalle.

Lauantaina loistavasti palloa lyöneen Korhosen suoritustaso laski selvästi kilpailun päätöspäivänä. Lauantaina Korhonen osui väyliin 78,6-prosenttisesti ja viheriöihin 83-prosenttisesti. Sunnuntaina Korhonen osui väylälle vain joka toisella yrittämällä ja suomalaisen viheriöosumien tarkkuus putosi alle 45 prosenttiin. Korhonen teki päätöspäivänä peräti kahdeksan bogia, kun yhden tuplabogin lisäksi kolmena ensimmäisenä kilpailupäivänä bogeja oli syntynyt yhteensä vain seitsemän. Mainos alkaa Mainos päättyy Bogijuna oli pysäyttämätön Lauantain tavoin Korhonen aloitti kierroksena bogilla, kun väyläbunkkeriin päätynyt avauslyönti pakotti Korhosen lyömään yhden ylimääräisen lyhyen välilyönnin. Toisella reiällä Korhonen onnistui tekemään päivän ensimmäisen birdiensä, mutta hetken päästä alkoivat loppumattomat vaikeudet. Kuudennella reiällä tulleen toisen bogin jälkeen Royal Portrushin kentän vaikeat viheriöt kiusasivat Korhosta 8. ja 9. reiällä. Molemmilla rei'illä Korhosen lähestymislyönti karkasi pois viheriön ympäristöstä, eikä par-tuloksen tekeminen enää onnistunut. Näin ollen ensimmäisen yhdeksikön viimeiset neljä reikää Korhonen pelasi kolme yli parin. Kilpailun viimeisen yhdeksän reiän lenkin Korhonen aloitti tekemällä kymmenennelle reiälle birdien, mutta suomalaisen murheenkryyniksi muodostuneella vastatuuleen pelatulla 11. reiällä tuli jälleen bogi. 433 metriä pitkä par-nelonen vaati Korhoselta jokaisella kilpailun neljästä kierroksesta vähintään yhden lyönnin par-tulosta enemmän. 13. ja 14. reiällä Korhonen löi jälleen ohi viheriöistä, ja tuloskorttiin merkittiin kaksi bogia lisää. 16. reiällä syntyi jo päivän kahdeksas bogi. Kilpailunsa suomalainen päätti kahteen pariin. Korhosen päivän kokonaistulos oli 77 lyöntiä eli kuusi yli kentän par-tuloksen. Kaksi tuntia maksoi kymppitonneja Korhosen neljän kierroksen kokonaistulokseksi tuli 289 lyöntiä (+5). Kuudennelta reiältä alkanut seitsemän bogin jakso maksoi Korhoselle myös rahallisesti paljon. Noin kahdessa tunnissa Korhosen palkintosummasta suli pois yli 35 000 euroa. 36. sija, jolta Korhonen lähti päätöspäivään, olisi ollut arvoltaan 65 000 dollaria (noin 58 000 euroa). 65:nnen sijan arvo on 25 700 dollaria eli 22 900 euroa. Korhosen päättäessä kierroksensa kilpailua johti Irlannin Shane Lowry. Lowryn johtotulos on 16 alle parin. Hänestä viisi lyöntiä perässä on Englannin Tommy Fleetwood. Kilpailun voittaja kuittaa tililleen noin 1,7 miljoonaa euroa.