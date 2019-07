HJK joutuu Euroopassa kovaan testiin seuraavan kierroksen tuloksesta huolimatta

Helsingin Jalkapalloklubilla on edessään hikisiä taistoja jalkapallon eurokilpailuissa. Miesten Mestarien liigan toiselta karsintakierrokselta jatkoon edetessään HJK kohtaisi joko tanskalaisen FC Kööpenhaminan tai The New Saintsin Walesista. Eurooppa-liigan karsinnoissa vastustaja voi olla Puolan mestari Piast Gliwice.

Tanskan mestari FC Kööpenhamina pelasi HJK:n kanssa samassa Eurooppa-liigan alkulohkossa kaudella 2014–2015. Tuolloin FC Kööpenhamina voitti kotiottelunsa 2–0, mutta Helsingissä HJK kaatoi tanskalaiset 2–1. Walesin mestari TNS olisi HJK:lle uusi tuttavuus. Kolmannelle karsintakierrokselle edetäkseen HJK:n pitää voittaa toisella kierroksella Belgradin Punainen tähti. Kaksiosaisen otteluparin ensimmäinen ottelu pelataan keskiviikkona Serbiassa ja jälkimmäinen peli viikon kuluttua keskiviikkona Helsingissä. HJK jatkaa pelejään Eurooppa-liigan karsintojen kolmannella kierroksella, mikäli se häviää Belgradin Punaiselle tähdelle. Eurooppa-liigassa HJK:n vastustaja olisi otteluparin Piast Gliwice (Puola)–Riga FC (Latvia) voittaja. Puolan mestari Piast on otteluparissa selvä suosikki. Piast on myös ennakkoon yksi kovimmista joukkueista, joka oli arvonnassa HJK:n kanssa samassa korissa. Molempien kilpailuiden kolmas karsintakierros pelataan elokuun 6. ja 15. päivän välillä. Kolmannen karsintakierroksen otteluparit arvottiin maanantaina Sveitsin Nyonissa.