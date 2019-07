Tenkanen pysyi mitalitaistelussa MM-vesillä

Suomalaispurjehtija Tuula Tenkanen nappasi päivän lähdöissä sijat 3 sekä 18 ja on Laser radial -luokan MM-kilpailuissa kolmantena ennen viimeistä kilpailupäivää.

– Tänään oli kovaa maatuulta, mutta siinä oli silti isoja paine-eroja ja tuulenkääntymiä. Onnistuin ensimmäisen lähdön reitinvalinnoissani, mutta toisessa en, Tenkanen kertoi tiedotteessa.

Japanin Sakaiminatossa käytävissä MM-kilpailuissa naisten kilpailun toinen suomalaisosallistuja Monika Mikkola on sijalla 14. Hän saavutti tänään sijoitukset 25 ja 14.

– Tämän päivän olosuhteet eivät ole vahvuuteni, joten olen ihan tyytyväinen tuloksiini. Jäin starteissa ja ensimmäisillä osuuksilla, mutta onnistuin parantamaan asemiani lähtöjen jälkimmäisillä puoliskoilla, Mikkola sanoi.

Huomenna ohjelmassa on kaksi kultafinaalilähtöä. Tenkanen on kymmenen pistettä jäljessä kilpailua johtavaa Tanskan Anne-Marie Rindomia. Toisena olevaan Turkin Ecem Güzeliin on matkaa kahdeksan pistettä.

– Tärkeintä on purjehtia johdonmukaisesti ja tasaisesti, Tenkasen valmentaja Jon Emmett avasi mitalitaistelutaktiikkaa.