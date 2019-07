– Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen paikka NHL:ssä on taas askeleen lähempänä. Tulevan kauden pelaan kuitenkin Ilveksessä, mistä on erittäin hyvät fiilikset. Nyt on ensimmäinen mahdollisuus pelata kasvattajaseurani liigajoukkueessa, mikä on aina ollut unelmani, Thomson pohdiskeli.

Tupsukorvien pelipaidassa Thomson viiletti edellisen kerran kaudella 2017–18, kun hän pelasi vielä A-nuorissa. Viime kauden hän kiekkoili Pohjois-Amerikan WHL-juniorisarjassa.

