Yle: Keihäänheittäjä Oliver Helander jättää Kalevan kisat väliin

Helander kärsii edelleen kylkivammasta, joka hänelle tuli Kuortaneen juhannuskisoissa.

– Kalevan kisat jäävät väliin. Heittäminen tuntui kyllä ihan hyvältä tänään, mutta heitin vain kävelystä. Ennen kisaamista haluaisin tehdä yhden heittoharjoituksen, jossa pystyn heittämään täysillä, mutta se ei onnistu ennen Kalevan kisoja, Helander sanoi Ylelle.

IF Raseborgia edustava Helander on kiskaissut tällä kaudella parhaimmillaan 86,93. Sillä tuloksella 22-vuotias Helander on maailmantilastossa kuudentena. Helander voitti viime kesänä keihäskultaa Jyväskylän Kalevan kisoissa.