Yleisurheilijoiden alkukausi oli ärhäkäs

Urheiluliiton valmennusjohtaja Kari Niemi-Nikkola joutuu pinnistelemään, kun hän kertaa alkukesän ilonhetkiä. Niemi-Nikkolan kauden kynnyksellä povaamia "iloisia yllätyksiä" on riittänyt junioreista veteraaneihin, kun 16 suomalaista on jo selvinnyt Dohan MM-kisojen tulosrajoista.

– Naisaitureiden jatkuvasti parantuneet otteet, Krista Tervon 70-metrinen moukarissa, Niemi-Nikkola alkaa järjestää alkukauden sykähdyttävimpiä tapahtumia.

– Ja tietenkin Ella Junnilan noususuuntaus, joka enteilee vielä parempaa.

Valmennusjohtaja pudottelee vielä kestävyysjuoksija Topi Raitasen, keihäänheittäjä Antti Ruuskasen, kestävyysjuoksija Camillla Richardssonin, aitajuoksija Elmo Lakan ja pituushyppääjä Taika Koilahden nimet.

– Onnistumisia on tullut paljon sekä nuorissa että aikuisissa. Ja odotan (keihäänheittäjä) Tero Pitkämäen tilanteen kirkastumista, eli tuleeko kisoja tälle kesälle. Myös Sara Kuivistolta on 800 metrillä odotettavissa parannusta, ja mitä kävelijöillä on vielä plakkarissa.

Lisäksi valmennusjohtajan tutkassa ovat 6 000 pisteen päälle kehittyneet ottelijat Maria Huntington ja Miia Sillman, joilta löytyy puhtia edelleen parempaan.

Loppukesään riittää kisoja

Torstaina Lappeenrannassa alkavissa Kalevan kisoissa kilpailee 600 yleisurheilijaa, joista mahtiosalle tapahtuma on kauden pääkilpailu. MM-rajoihin tähyävät ottelijoiden lisäksi ainakin Lakka ja Koilahti, mutta heidänkään ei tarvitse lähteä SM-kilpaan veitsi kurkulla.

Dohan kisat järjestetään vasta syys-lokakuun vaihteessa, joten tuloksentekotilaisuuksia riittää koko elokuulle. Ohjelmassa ovat vielä Euroopan joukkuemestaruuskilpailun Superliiga, Tähtikisat Helsingissä ja Oulussa, Espoon gp-kilpailut ja Ruotsi-ottelu vieraissa.

MM-joukkueen urheilijat lähtevät syyskuun puolimaissa sopeutumisleirille Turkkiin.

– Siihen vaiheeseen varmaan pyritään hakemaan myös valmistautumiskisoja, jotta kilpailutuntuma säilyisi, Niemi-Nikkola uskoo.

Elokuusta tuli treenikuukausi

Kotimaan huippujen harjoituksellinen tilanne on yksilöllinen MM-kisojen myöhäisen ajankohdan takia. Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä alkaa vasta Lappeenrannassa kilpailla täydellä vauhdillaan. Moni muukin on herkistellyt kuntoaan vasta ensi viikonloppuun.

– Urheilijat tekevät yksilöllisiä ratkaisuja myös siitä eteenpäin. Moni keskittyy Kalevan kisojen tai viikkoa myöhemmin Superliigan jälkeen harjoitteluun ja pitää kilpailutauon.

Niemi-Nikkola ei ole huolissaan Dohan valmisteluista, mutta myöhäisistä MM-kisoista seuraa isompi haaste ensi kaudeksi. Tokion olympialaiset urheillaan heinä-elokuun vaiheessa, joten olympiapaikka on varmistettava alkukesästä.

– Myöhäiset MM-kisat ja suhteellisen aikaiset olympialaiset ei välttämättä ole hyvä kombinaatio. Tässä mielessä sopii todella onnitella urheilijoita, jotka ovat jo saavuttaneet olympiarajan, Niemi-Nikkola toteaa.

Doha muokkaa harjoitussykliä

Kuusi suomalaista yleisurheilijaa on selvinnyt olympialaisten tulosrajoista. Talven harjoituskaudesta tulee hektinen niille, jotka joutuvat hakemaan olympiapaikkaa ensi kesän kisoissa.

– Uskon, että urheilijoiden on helpompi rakentaa nyt suorituskyky uuteen nousuun lokakuuksi kuin löytää tuloskunto heti ensi kauden alussa, Niemi-Nikkola avaa ongelmaa.

– Toisaalta tilanne ehkä auttaa meitä nykyaikaistamaan urheilijoiden harjoitussykliä. Ehkä yhdeksän kuukauden harjoitusjakso ja kolmen kuukauden kilpailujakso ei enää ole tätä päivää. Ehkä harjoitusjaksoja on syytä lyhentää.