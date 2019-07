IAAF:n ranking voi avata Kalevan kisojen portit myös jäniksille

Kansainvälinen yleisurheiluliitto IAAF on siirtymässä arvokisojen tulosrajoista urheilijoiden rankingia painottavaan järjestelmään. Se voi tuoda pidemmille matkoille jänisjuoksut myös Kalevan kisoissa.

Lajiromantikkojen mielestä Kalevan kisoissa pitäisi keskittyä kamppailuun Suomen mestaruuksista. Toisaalta IAAF:n rankingjärjestelmä painottaa kansallisia mestaruuskilpailuita, joten niistä on jaossa mojovat pisteet. Eli mestaruudet kannattaa ottaa hyvin tuloksin.

– Asiaa on hartaasti pohdittu tämä kesä, ja valmennuspuolella tämä on nyt tavoitteena, Urheiluliiton valmennusjohtaja Kari Niemi-Nikkola kertoi alkuviikosta.

– Maailma muuttuu, miksi emme käyttäisi tätä mahdollisuutta?

Syys-lokakuun vaihteessa Dohassa järjestettäviin MM-kisoihin seulotaan urheilijat tulosrajan perusteella. Ensi vuonna Tokion tulosrajat on kiristetty niin, että arviolta puolet selviytyisi kisoihin tulosrajalla ja toinen puolikas rankingilla.

Myöhäistä olympialaisten kannalta

Rankingista on tulossa arvokisojen päävalintaperuste. Tulosrajoista on silti vaikea luopua kokonaan, koska ranking perustuu viime kuukausien parhaiden tulosten keskiarvoon, jossa myös kilpailut on pisteytetty.

Puhtaassa rankingjärjestelmässä esimerkiksi loukkaantumisesta huippukuntoon kuntoutunut urheilija saattaisi karsiutua arvokilpailuista liian huonon keskiarvon takia.

Jänikset ennättäisivät aikaisintaan ensi vuoden Kalevan kisoihin, mutta ne järjestetään Turussa 13.–16. elokuuta eli vasta olympialaisten jälkeen.

IAAF:n rankingjärjestelmään syötetään vuosittain yli 10 000 urheilijalta yli miljoona tulosta. Rankingiin vaikuttavien tulosten määrä ja rankingiin vaikuttavien kisojen ajanjakso vaihtelee lajeittain.