Ylivoimainen Ott Tänak Suomen MM-rallin suurin suosikki

Toyotan virolaistähti Ott Tänak on rallin MM-sarjan nopein kuljettaja. Kolme osakilpailuvoittoa ajanut Tänak johtaa sarjaa neljän pisteen turvin ennen Citroenin Sebastien Ogieria.

Tällä viikolla ajettavassa Suomen MM-rallissa viime vuoden voittaja Tänak on jälleen vahvin ennakkosuosikki.

– Fiilis viime vuonna Jyväskylän maalissa oli uskomaton. Yritämme totta kai uusia sen tunteen. Meidän haasteenamme on ensimmäinen lähtöpaikka perjantaina, Tänak muistuttaa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Pari viikkoa sitten ajoimme Virossa ja valitsimme tarkoituksella saman lähtöpaikan. Se oli hyvää treeniä Suomea varten. Uskon, että opimme siellä paljon.

Virolainen on ajanut enemmän pohja-aikoja kuin hänen pahimmat uhkaajansa Ogier ja Hyundain Thierry Neuville yhteensä.

– Mestaruus on tärkein tavoitteeni. Muut numerot ja tilastot eivät niin paljoa minua hetkauta. Toki jos tittelin haluaa voittaa, niin myös nuo tilastot pitää olla kunnossa, Tänak toteaa.

Jatkaako Tänak Mäkisen tiimissä?

Kuusinkertainen mestari Ogier oli viime vuodet MM-sarjan sopimusneuvotteluiden ratkaiseva tekijä, jonka päätös laittoi kaikkien kuljettajien keskusteluihin vauhtia. Tällä kertaa neuvottelut nitkahtavat eteenpäin Tänakin päätöksen jälkeen.

Sekä Hyundain että M-Sport Fordin tallit ovat ilmaisseet halunsa kaapata virolainen Tommi Mäkisen johtamasta Toyotan tiimistä. Tänak kertoi aiemmin, että haluaa sopimuksen ennen Suomen osakilpailua. Mäkisen miehistön Yaris WRC on kiistatta sarjan nopein kilpa-auto, mutta luotettavuusongelmat ovat saaneet virolaisen pistämään kaikki tarjoukset pöydälle ja harkitsemaan tarkasti ensi kauden työnantajaa.

– Ottin ei hirveästi tarvitsisi miettiä sopimusasioita, sillä hänellä on joka tapauksessa tulevaisuus MM-sarjassa. Mihin suuntaan se on, sitä ei kukaan tiedä. Luulen, että siellä on useampikin tiimi, joilla on tahtotilaa ottaa hänet. Se on ihan selkeä homma, tallipomo Mäkinen pyörittelee.

Kaikki eväät päättää ranskalaisten valtakausi

Pahimmat takaiskun Tänak koki Sardiniassa kesäkuussa, kun varma voitto lipesi viimeisellä erikoiskokeella ohjausvian vuoksi.

– Olemme olleet koko vuoden suorituskyvyn osalta todella hyvässä tikissä. Vain pienet luotettavuusongelmat ovat syöneet tulosta. Tässä lajissa tekniset viat kuitenkin kuuluvat pelin henkeen, Tänak summaa.

– Jos näkee paikat, missä voi kehittyä, niin silloin on oikealla tiellä. Meillä on edelleen osa-alueita, missä voimme parantaa.

Suomen MM-ralli on kauden yhdeksäs osakilpailu, jonka jälkeen jäljellä on enää viisi rallia. Voitto Suomessa olisi Tänakille mestaruushaaveen kannalta tärkeä. Tänakilla on kaikki mahdollisuudet päättää ranskalaiskuskien 15 vuoden valtakausi MM-sarjassa.

– Motivaationi on todella korkealla. Meidän pitää tehdä vähän ekstratöitä, jotta saamme koko paketin kasaan. Olemme täysin valmiita voittamaan mestaruuden, Tänak sanoo.