Miesten jalkapalloliigan RoPS on hankkinut espanjalaispelaaja Jagoba Beobiden. Pitkän uran Espanjassa tehnyt Beobide, 32, on puolustava keskikenttäpelaaja.

Beobide on pelannut yhteensä lähes 250 ottelua Espanjan toiseksi ja kolmanneksi korkeimmilla sarjatasoilla. Eniten otteluita hänellä on tilillään Deportivo Alavesissa, jossa hän pelasi neljä kautta. Beobiden edellinen seura on Burgos.

– Kun pelaajalla on tällainen CV, odotamme tietenkin, että hän tuo tekemiseemme uusia variaatioita, päävalmentaja Pasi Tuutti sanoi RoPSin tiedotteessa.

Rovaniemeläisjoukkue on liigassa kymmenentenä. Joukkueen seuraava peli on sunnuntaina vieraissa Ilvestä vastaan.