Salibandyn kultajoukkueen konkarit eivät höllää välivuonnakaan

Suomen miesten salibandymaajoukkue sai joulukuussa makeaa mahan täydeltä, kun se uusi maailmanmestaruutensa Prahassa. Juhlahumua ei silti ole maisteltu tippaakaan liikaa. Mestarijoukkueen konkarit Lauri Kapanen ja Juha Kivilehto vakuuttavat, ettei mestaruuskrapulaa ole tullut.

– Kyllä siellä mennään kovaa, Kapanen sanoo käynnissä olevasta maajoukkueleiristä.

Kapanen, 33, oli keskiviikkona edustamassa joukkuetta hyväntekeväisyyskampanjan julkistamistilaisuudessa. Kokenut hyökkääjä sai ensimmäisen aikuisten MM-kultansa Tshekistä ja haluaa toisen ensi vuoden kotikisoista.

– Katseet on käännetty tulevaan. Olisi hienoa olla mukana Suomen kamaralla pelattavissa MM-kisoissa, Kapanen sanoo.

Tavoite on helppo purkaa osiin. Ensin pitää päästä kisajoukkueeseen, mikä ei ole itsestäänselvyys. Maailmanmestareille piisaa nuoria haastajia.

– Maajoukkueessa on aina hyvä henki, oli pelaajien ikähaarukka mikä hyvänsä, Kapanen kertoo.

Mika Kohosen lopetettua puolustaja Juha Kivilehto on maajoukkueen ikäpresidentti.

– Niin kauan kuin pelaan huipulla, olen myös maajoukkueen käytettävissä, Kivilehto, 37, toteaa.

Kahden vuoden valmistautuminen yhteen viikonloppuun

Puolentoista vuoden päästä pelattavat kisat tuntuvat vielä kaukaisilta.

– Se voi tuntua pitkältä ajalta, mutta maajoukkue ei ole montakaan päivää yhdessä, joten tilaisuudet pitää käyttää hyvin, Lauri Kapanen painottaa.

Suomi on noudattanut vanhaa kanadalaista jääkiekkoviisautta, joka neuvoo voittamaan oikeat pelit. Ruotsi on poistunut kahdesta edellisestä MM-finaalista häviäjänä, vaikka on vetänyt maiden muissa kohtaamisissa pidemmän korren.

– Ikinä ei hävitä tahallaan, mutta MM-kisojen lopussa henkiset asiat alkavat vaikuttaa, Juha Kivilehto sanoo.

Hän näkee Suomen vahvuudeksi tavan, jolla MM-joukkue rakentuu. Pelipaikoista kilpaillaan kovaa, mutta rehdisti toisia tsempaten. Valmentajien vastuulla on pitää vaatimustaso korkeana ja arvioida pelaajien kykyä astua esiin ratkaisuhetkillä.

– Kaksi vuotta tähdätään siihen, että viimeisenä viikonloppuna olemme parhaimmillamme, Kivilehto kiteyttää.