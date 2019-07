Robert Heleniuksenkin kukistanut Dillian Whyte dopingkohun keskellä

Brittinyrkkeilijä Dillian Whyte on menettänyt ainakin tilapäisesti asemansa raskaan sarjan maailmanmestarin Deontay Wilderin ykköshaastajana. Wilder pitää hallussaan WBC-liiton MM-vyötä. Samalla Whytelta otettin ainakin väliaikaisesti pois niin kutsuttu Interim-mestaruustitteli.

Hyllytysten syynä on dopingnäyte, jonka Whyte antoi kolme päivää ennen 20. heinäkuuta iskettyä ottelua Oscar Rivasia vastaan. WBC on ilmoittanut, että A-näytteestä on löytynyt merkkejä positiivisesta dopingtuloksesta. Whyten B-näytteen tulos ei ole vielä selvillä.

Whyte on kärähtänyt urallaan kerran dopingista ja oli kilpailukiellossa 2012–2014.

Whyte on otellut 27 ammattilaisottelua, joista hän on voittanut 26. Hän kohtasi syksyllä 2017 Robert Heleniuksen Cardiffissa. Whyte voitti kamppailun tuomaripistein.