Palauttaako Teemu Suninen Keski-Suomen sorateiden valtikan Suomeen? – "Olisi aika hienoa ottaa täällä uran avausvoitto"

Teemu Suninen on kirkkain suomalaistoivo torstai-iltana alkavassa Jyväskylän MM-rallissa. Jokelalainen ajoi kesäkuussa Sardiniassa uransa parhaan sijoituksen oltuaan toinen. Itseluottamus on kunnossa, mutta 25-vuotias kuljettaja starttaa kisaan maltillisin mielin.

– Jos on mahdollista, niin tietenkin ajetaan voitosta. Olisi aika hienoa ottaa täällä uran avausvoitto. Puhutaan siitä sitten lisää sunnuntaina, jos tilanne siltä näyttää. Lähdetään ajamaan sinne viiden joukkoon, Suninen summasi rallin aattona.

Suninen ajaa Suomen MM-rallissa kuudetta kertaa. Viime kesänä Ford-kuski oli Jyväskylässä kuudes ja vuotta aiemmin neljäs. Keski-Suomessa kehitetty Toyota ja tiimin kirkkain tähti Ott Tänak ovat ykkössuosikki tämän vuoden kilpailussa, mutta M-Sportin tallipomo Richard Millener luottaa suomalaissuojattiinsa.

– Teemu on varmasti taistelussa mukana. Tämä on Toyotan kotiralli, joten he ovat varmasti vahvoja. Teemu on kuitenkin näyttänyt, mihin hän pystyy, Millener totesi.

– Hänen on ajettava paras rallinsa tähän mennessä, jos hän mielii podiumille. En näe mitään syytä, miksi hän ei voisi olla palkintopallilla. Hän tuntee tiet hyvin ja itseluottamus on kunnossa, Millener jatkoi.

Kokemuksesta menestys ei jää kiinni

Suninen ei kumartele tällä kaudella ylivertaista vauhtia ajanutta ja viime vuonna Jyväskylässä voittanutta Tänakia. Pari vuotta sitten myös Tänak ajoi vielä Fordin Fiesta WRC:llä ja jäi suomalaisen taakse, vaikka Suninen ajoi vasta toista kilpailuaan WRC-autolla.

– Olen tallikaverina ajamalla voittanut Sebin (Ogier) sekä Ottin. En usko, että homma jää kokemuksesta kiinni. Ei sitä tietenkään voi varmuudella sanoa, että voitosta pystyy ajamaan, Suninen huomautti.

– Itse olen luottavaisin mielin, että ajotaidot riittävät. En näe mitään syytä, miksi en voisi ajaa voitosta.

M-Sport Ford on ainoa neljästä tiimistä, jolla ei ole täysiveristä autotehtaan tukea MM-sarjassa. Suninen kuitenkin luottaa, että Fiesta WRC:n kilpailukyky riittää Keski-Suomen sorateillä.

– Autoon on saatu lisää downforcea. Viime vuonna saatiin jo uusi aerodynamiikan paketti, mutta silloin auton balanssi oli vielä huono. Nyt on saatu auto rakennettua paremmin siihen ympärille ja on helpompi ajaa, Suninen sanoi.

Sopimustilanne näyttää lupaavalta

Ensi kaudesta Sunisella ei ole vielä sopimusta, mutta MM-sarjassa viidettä sijaa hallussaan pitävä suomalainen pitää tilannetta lupaavana.

– Nyt ollaan viiden joukossa MM-sarjassa, että siinä mielessä pitäisi olla varmakin paikka. Se ei kuitenkaan kestä yhtään epäonnistumisia, sillä äkkiä tulee kaverit ohi, Suninen pohdiskeli.

– Jos siinä seitsemän joukossa pystyy olemaan kauden loputtua, niin varmasti on jonkinlainen tallipaikka ensi vuonna. Mitä korkeammalla on, niin sitä parempia sopimuksia on tarjolla.