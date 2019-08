HJK kohtaa tänään Riga FC:n jalkapallon Eurooppa-liigan karsinnoissa – Molemmilla käytössä tuore valttikortti

Helsingin Jalkapalloklubi ja Latvian mestarijoukkue Riga FC aloittavat tänään kamppailun jatkopaikasta jalkapallon Eurooppa-liigan kolmannella karsintakierroksella. Panoksena otteluparissa on paikka karsintojen pudotuspelikierrokselle. Otteluparin toinen osa pelataan 15. elokuuta Helsingissä.

Riiassa molemmilla joukkueilla on käytössään uusi pelaaja. HJK kiinnitti myöhään maanantai-iltana lainasopimuksella Suomen maajoukkuepelaaja Petteri Forsellin. Forsell matkusti HJK:n mukana Latviaan jo ennen kuin lainasopimus oli varmistunut.

– Europeleissä lähdetään nyt taistelemaan, että niitä saataisiin enemmän, kertoi Forsell HJK:n verkkosivuilla lähitulevaisuuden tavoitteistaan.

Siirtomarkkinoilla toimi aktiivisesti myös tiistai-illan kotijoukkue Riga FC, joka hankki riveihinsä peräti 197 senttimetriä pitkän ukrainalaishyökkääjä Myroslav Slavovin. Toissa kaudella Slavov teki Saksan kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla 33 ottelussa 12 maalia. Forsellin tavoin Slavov on merkitty joukkueensa pelaajalistalle illan otteluun.

Riga FC:n päävalmentaja Mihails Konevs kuvaili HJK:n edellisen karsintakierroksen 2–1-kotivoittoa Belgradin Punaisesta tähdestä osoitukseksi HJK:n tasosta.

– HJK on hyvä kansainvälisen tason joukkue. He puolustavat hyvin ja heillä on hyviä yksilöitä, Konevs kuvaili seuran verkkosivuilla.

– Ensimmäisessä ottelussa valmistautuminen merkitsee paljon. Typeriä virheitä ei saa tehdä. Uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet jatkoon, Konevs sanoi.

Ottelu alkaa Riiassa Suomen aikaa kello 19.