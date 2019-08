Suomalaisampujat tähyävät Tokion olympiapaikkoihin ensi viikon torstaina Hollolassa alkavassa haulikkoammunnan maailmancupissa. Hälvälän radoilta on jaossa kahdeksan maapaikkaa ensi vuoden olympialaisiin, kaksi kustakin henkilökohtaisesta kilpailusta.

– Tavoitteemme on yksi olympiapaikka per laji. Se on realistinen miesten ja naisten kummassakin lajissa, Ampumaurheiluliiton valmennuksen johtaja Per-Ole Lindell sanoi mediatilaisuudessa Hälvälässä.

Käytännössä olympiapaikan saavuttaminen edellyttää kotikisoista vähintään finaalipaikkaa eli pääsyä kuuden parhaan joukkoon. Jos finaalissa edellä on olympiapaikan jo aiemmin saavuttaneita, jopa kisan kuutonen voi saada paikan. Varmemmin se irtoaa palkintosijalla.

– Rioon päästiin vain sijoilta yksi, kaksi ja kolme, muistutti vuoden 2008 trapin olympiavoittaja Satu Mäkelä-Nummela edellisten olympialaisten karsintaa. Hän tavoittelee pääsyä uransa neljänsiin olympialaisiin.

Pesonen hakee omaa parastaan

Toistaiseksi Suomella on maapaikka vasta miesten skeetiin. Sen tähtäsi Lari Pesonen toukokuussa Etelä-Korean maailmancupista. Pesonen ampuu Hälvälässä kilpailun ulkopuolella, niin sanottuna mqs-ampujana.

– Korean kisojen jälkeen en ole löytänyt parasta virettäni. Nyt tavoitteena on, että pääsen omalle tasolleni, Pesonen sanoi.

Hän myönsi, että olympiapaikan ampuminen on tuonut vähän puristusta. Kyseessä on vasta maapaikka, joten hänen täytyy osoittaa olevansa paikan arvoinen. Valintakriteerit täsmentyvät Ampumaurheiluliiton ja Olympiakomitean neuvotteluissa syksyn aikana, mutta Pesosella on etusija paikan hankkijana.

Haulikkolajeissa Hollola on viimeinen maailmancup-etappi, josta Tokio-paikan voi hankkia. Eurooppalaisilla ampujilla on olympiasaumat vielä kaksissa haulikkolajien EM-kisoissa: syyskuussa Italian Lonatossa ja toukokuussa Ranskassa.

Miesten trapiin osanottajarynnistys

Suomessa on kisattu näin korkealla tasolla haulikkolajeissa viimeksi 2002 Lahden MM-kisoissa, jolloin Hälvälä oli haulikkolajien näyttämö. Tokion olympialaisten läheisyys näkyy Hälvälässä osanottajamäärissä ja radan jo hyvissä ajoin kansoittaneissa kansainvälisissä vieraissa.

Peräti 167 urheilijan miesten trap piti jakaa kahden päivän sijasta kolmeen päivään, jotta kaikki ehtivät ampua riittävän määrän kiekkoja eli 125 kiekkoa ennen finaalia. Naisten trapissa on 80 ampujaa, miesten skeetissä 147 ja naisten skeetissä 77.

– Monelle nämä kisat ovat viimeinen mahdollisuus saada olympiapaikka. Kiinalaiset ovat olleet täällä harjoittelemassa jo heinäkuun lopusta asti, kilpailun johtaja Curt Sjöblom kuvasi kisan merkitystä.

Suomen joukkueeseen kuuluu 20 ampujaa, viisi joka lajissa. Joukon nuorisokaartia ovat naisten trapissa kisaava 17-vuotias Sara Nummela, Satu Mäkelä-Nummelan tytär, sekä miesten trapissa ampuva 19-vuotias Matias Koivu. Hän oli kesällä voittamassa alle 20-vuotiaiden MM-hopeaa henkilökohtaisessa ja joukkuekilpailussa.

– Minun tavoitteenani on päästä täällä finaaliin, Koivu sanoi.