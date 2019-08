Teemu Pukkia odottaa Valioliigassa suuri haaste – Mikael Forssell uskoo suomalaistähden tehtailevan maaleja kivikovassa sarjassa

Maaleja, maaleja, maaleja. Niitä Teemu Pukki teki viime kaudella ottelusta toiseen jalkapallon Englannin mestaruussarjassa. Norwichin suomalaiskärki voitti maalipörssin ja keräsi ylistystä, mutta nyt edessä on aiempaa selvästi suurempi haaste.

Norwich nousi pääsarja Valioliigaan ja aloittaa kautensa perjantaina vierasottelulla Liverpoolia vastaan. Kentälle päästessään Pukki päättää suomalaispelaajien hiljaiselon Valioliigassa.

Edellinen Englannin pääsarjassa tositoimiin päässyt suomalaisjalkapalloilija on maalivahti Jussi Jääskeläinen, joka oli West Hamissa vielä kaudella 2014–2015. Englantilais-suomalainen Carl Jenkinson on tosin nähty sen jälkeen Valioliigassa, mutta hänen viime vuotensa ovat olleet hankalia.

Pukki tulee Valioliigaan itseluottamusta täynnä.

– Olen todella ylpeä viime kaudesta, joka oli tähänastisen urani paras. Luulen, että ymmärrämme, mitä olemme tehneet, kun pelaamme ensimmäisen ottelumme Anfieldillä, Pukki riemuitsi Norwichin kotisivuilla viitaten kauden avauspeliin Liverpoolin legendaarisella stadionilla.

Norwich altavastaajana kauteen

Monissa arvioissa Norwich on suurimpia putoajaehdokkaita.

Mestaruussarjan taso on kova, mutta Valioliiga on silti harppaus selvästi suurempaan maailmaan. Kyseessä on maailman seuratuin jalkapallosarja ja monien mielestä myös paras. Paineet ovat valtavat, mutta niihin muun muassa Sevillassa, Schalkessa, Celticissä ja Bröndbyssä pelannut Pukki on tottunut.

Suomalaishyökkääjistä tuhoisinta jälkeen Englannin pääsarjassa on tehnyt Mikael Forssell, joka viimeisteli kaudella 2003–2004 Birminghamille peräti 17 liigaosumaa. Huippu-uransa jo lopettaneella Forssellilla on runsaasti kokemusta Englannin kentiltä.

– Onhan se tasoharppaus, kun tullaan Championshipistä (Mestaruussarja) Valioliigaan. Norwich oli Championshipissä erittäin vahva joukkue ja dominoi monia pelejä. Joukkue voitti palloja vastustajan kenttäpuoliskolla, jolloin Pukillekin tuli enemmän maalipaikkoja. Hän toki myös pani palloja jäätävästi sisään, Forssell sanoo.

Norwich perusti viime kaudella pelaamisensa pitkälti lyhytsyöttöpelaamiseen ja vahvaan pallonhallintaan. Alkavalla kaudella tilanne väistämättä muuttunee.

– Norwich ei luultavasti dominoi etenkään vieraskentillä samalla lailla kuin viime kaudella, Forssell sanoo.

Valioliigassa maalipaikoille pääsy vaikeutuu.

– Kuka tulee olemaan maalipaikkojen ruokkija ja syöttelijä Teemulle? Se on haaste koko joukkueelle, Forssell tiivistää.

Joukkuekavereilta tultava tukea

Mestaruussarjaa pidetään perinteisesti fyysisenä taisteluliigana, vaikka nykyään sielläkin pelataan pääsääntöisesti hyvin taktista jalkapalloa. Eroa Valioliigaan kuitenkin on.

– Championship on tietyllä tapaa Valioliigaa fyysisempi sarja, jossa karkeasti sanottuna mennään runsaammin mies miestä -vastaan. Siellä täytyy enemmän keskittyä oman vastustajan voittamiseen.

Valioliigassa se ei yleensä riitä, koska vastassa on erittäin organisoituja joukkueita.

– Pukki tarvinnee joukkuetovereiltaan enemmän apua maalipaikkojen luomiseen kuin viime kaudella, Forssell uskoo.

Ex-maalitykki uskoo Pukin onnistuvan.

– Viime kausi oli uskomaton suoritus. Luotan täysin hänen kykyihinsä. Norwich on perinteikäs seura, jolla on loistavat kannattajat. Ei se ole helppo paikka hakea pisteitä.

Kuinka monta maalia Pukki alkavalla kaudella tekee?

– 18. Se olisi yksi enemmän kuin meikäläisellä, Forssell naurahtaa.