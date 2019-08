Propulsion Åbyn ykkönen, Salmelan Makethemark kakkonen

Daniel Redenin Propulsion ravasi Åby Stora Pris -kilpailun voittoon lauantaina ja vei kahden miljoonan kruunun ykkösen ME-ajalla 12,8a/3140m. Petri Salmelan valmentama Makethemark kiri voittajan perässä hienosti miljoonan kruunun arvoiselle kakkossijalle.

Johtopaikka vaihtui alussa tiuhaan. Tulevat kärkihevoset pysyivät taustalla. Örjan Kihlström käänsi Propulsionin kiriin viimeisellä takasuoralla. Ulf Ohlsson ja Makethemark seurasivat. Loppukaarteessa näytti, että Makethemark pystyy haastamaan tosissaan Propulsionin, mutta maalisuoralla Propulsion eteni varmaan voittoon. St Michelin heinäkuussa voittanut Makethemark osoitti, että sillä voi tähdätä Ranskan suuriin kisoihin. Pastore Bob sijoittui yhdeksänneksi.

– Loppukaarteessa Propulsion näytti hyvältä. Mutta hieman huolissani olin, kun toinen tuhat mentiin vain 14-vauhtia. Mutta Proppen osaa homman ja tietää, missä on maali. En tiedä vielä, milloin tämä satu loppuu, mutta sen jälkeen alkaa uusi satu, ja alamme seurata mini-Proppeneitä, Reden sanoi.

Suomalaisomistajia nähtiin myös voittajapodiumilla. Stall Nikkanen Oy:n ja MP Silva Oy:n Short In Cash otti kolmannen peräkkäisen voittonsa Klass I -finaalissa. Björn Goop päästeli johtopaikalle ennen kierroksen täyttymistä. Short In Cash oli omaa luokkansa ja voitti 250 000 kruunua ajalla 12,8a/2140m. Omistajilla oli selvä suunnitelma: ”555 päivää on aikaa suureen tavoitteeseen, se on vuoden 2021 Prix d’Amerique”.

– En ollut ihan tyytyväinen Short In Caseen viikolla, mutta tänään jo lämmityksessä se oli oma itsensä. Maalissa oli voimia jäljellä. Nyt Short In Cash meni divisioonissa eteenpäin, ja tulevia lähtöjä pitää katsella tarkasti, Goop sanoi.

Zizou oli maalissa kahdeksas.