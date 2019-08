Pelicans hankki maalilleen kolmen SM-kullan Karhusen

Tomi Karhunen torjuu alkavalla kaudella Lahden Pelicansin maalilla. Karhunen on julinut SM-kultajuhlia kolmesti urallaan. Kuvassa hän on KHL-seura Kunlun Red Starin paidassa. LEHTIKUVA / IRENE STACHON

Miesten jääkiekkoliigassa pelaava Pelicans on tehnyt vuoden mittaisen sopimuksen maalivahti Tomi Karhusen kanssa. Pelicans on Karhuselle, 29, uran kolmas liigaseura kotimaassa. Hän on aiemmin pelannut Kärpissä ja Tapparassa.