"Hattu-Tapio" vetää huippuvireistä suomalaisjoukkoa golfin Euroopan-kiertueelle – Kolme neljästä kärkikymmenikössä

Suomalaisgolffarit aloittivat räväkästi golfin miesten Euroopan-kiertueen kilpailun Prahassa. Suomalaisista Kim Koivu, Tapio Pulkkanen ja Kalle Samooja ovat kaikki kilpailun kärkikymmenikössä, kun perjantaina pelattava toinen kierros on vielä kesken.

Toistaiseksi kovimman suomalaiskierroksen on pelannut Koivu, joka kaipaa eniten onnistumisia pelioikeutensa uusimiseksi ensi vuoden kiertueelle. Koivu tykitti torstaina kuusi birdieä eikä tehnyt yhtään bogia. Tuloksella 66 (–6) Koivu jakoi avauskierroksen jälkeen neljättä sijaa.

Samaan tulokseen (–6) ja jaetulle kymmenennelle sijalle nousivat perjantain toisella kierroksella myös Pulkkanen ja Samooja. Tasaista golfia pelannut Samooja on tehnyt kahden kierroksen aikana vain kaksi bogia. Pulkkasen tuloskorttiin bogeja on merkitty viisi, mutta lierihatustaan tunnettu "Hattu-Tapio" on takonut myös jo 11 birdieä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Mukana on myös Suomen ykköspelaaja Mikko Korhonen, joka pelasi avauskierroksensa tuloksen 70 (–2). Myös Korhonen tekee tuloslistalla kovaa nousua, sillä hän on pelannut toisen kierroksensa ensimmäiset yhdeksän reikää kolme alle parin.