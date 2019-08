"What the pukk?" – sanaleikeistä ja tilastoista ei tullut Pukin hattutempun jälkeen loppua, mutta fanipaidoista tuli

Teemu Pukin lauantai-illan hattutemppu jalkapallon Englannin valioliigassa sai Suomen polvilleen, ja myös britit olivat sulaa vahaa maalipörssin kärkeen nousseen suomalaisen käsissä – tai pikemminkin jaloissa.

– What the pukk – Celtic-floppi teki hattutempun Valioliigassa, otsikoi kirosanaleikittelyn keksinyt The Scottish Sun verkkosivuillaan.

Tuskin kukaan osasi viisi vuotta sitten odottaa, että Pukki johtaisi Valioliigan maalipörssiä. Ainakaan skotlantilaisen Celticin kannattajat, kun Pukki jätti joukkueen vain yhden kauden jälkeen syyskuussa 2014.

Samalla tilastoja rakastavat toimittajat pääsivät mielityöhönsä – ensimmäinen Norwich-pelaajan valioliigahattutemppu sitten vuoden 1993, kautta aikain kolmas kauden neljällä maalilla kahdessa ottelussa aloittanut pelaaja, ja niin edelleen.

Sanaleikkeihin lähti mukaan myös räväköistä lausunnoista tunnettu ex-jalkapalloilija Gary Lineker.

– Newcastle oksentaa (are puking), kun Pukki tekee toisensa, Lineker tviittasi.

– Great Finnishing, Lineker jatkoi hyytävän vastaanoton saaneen oksennus-tviittinsä jälkeen Pukin tehtyä kolmannen osumansa.

Roolimallin paidat loppu kaupoista

Brittiläinen sanomalehti Telegraph muistutti, että Pukki siirtyi Bröndbystä Norwichiin ilmaissiirrolla, kun taas vierasjoukkue Newcastle maksoi toistaiseksi nolla maalia tehneestä kärkiparistaan Joelinton– Miguel Almiron 60 miljoonaa puntaa (66 miljoonaa euroa). Pukkia ylisti myös Norwichin päävalmentaja Daniel Farke.

– Pukki astui esiin. Ensimmäisellä puoliajalla hän juoksi 70 metriä alas puolustamaan ja riistämään pallon. Hän on roolimalli, Farke lausui.

– Hän antaa kasvot tämän joukkueen hengelle. Kukaan ei ajattele vain itseään, Farke jatkoi.

Pukin fanituotteet ovat tällä hetkellä haluttuja. Pelipaidan numero 22 kysyntä ylitti jo tarjonnan Norwichin verkkokaupassa.

– Huomatkaa, että jos haluatte personoida pelipaitanne, varastomme on tällä hetkellä tyhjä numeron 2 osalta, verkkokaupassa ilmoitetaan.

Pukin pelipaidan saaminen syyskuun alun maaotteluihinkin voi olla kiven alla. Suomen maajoukkueen kymppipaidoista on myyty jo loppuun koot M, L ja XL.