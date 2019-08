BBC: Kolme kuollutta ja 10 loukkaantunutta fanien yhteenotossa jalkapallo-ottelussa – loukkaantuneiden joukossa Teemu Pukin ex-joukkuetoveri

– Kolme ihmistä on kuollut ja seitsemää on ammuttu ja puukotettu. Yksi heistä on poika. Loukkaantuneista aikuisista kolmen tila on kriittinen, Laura Schoenherr paikallisesta sairaalasta kertoi.

Yksi loukkaantuneista on hondurasilainen jalkapalloilija Emilio Izaguirre, joka siirtyi Motaguan joukkueeseen täksi vuodeksi. Urallaan hän on edustanut vuodet 2010–2017 ja kauden 2018–2019 skotlantilaista Celticiä. Samaan aikaan Izaguirren, 33, kanssa Celticissä pelasi kaudella 2013–14 suomalaishyökkääjä Teemu Pukki.

Izaguirre ja kaksi muuta pelaajaa loukkaantuivat, kun Motaguan joukkueen linja-autoa kivitettiin. Izaguirre sai lasinsirpaleesta haavan silmiensä alueelle.