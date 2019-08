Ruotsin jääkiekkoliitto neuvottelee lakkoilevien maajoukkuenaisten kanssa

Ruotsissa haetaan sopua kiistaan, jonka seurauksena naisten jääkiekkomaajoukkue perui osallistumisensa Suomen EHT-turnaukseen. Tämä oli seurausta 43 huippupelaajan ilmoitukselle olla osallistumatta maajoukkueen toimintaan.

Ruotsin naisten maajoukkue ei ole menestynyt viime vuosina, jonka vuoksi sen pelaajille ei olisi enää maksettu menetetyistä työtuloista maajoukkue-edustuksen ajalta. Olympiakomitean tuki päättyi heikosti sujuneen olympiaturnauksen jälkeen 2018.

Kevään MM-kisoihin naispelaajat saivat vielä tukea liitolta ja miesten liigalta, mutta pelit Suomessa menivät huonosti ja Ruotsi putosi MM-kisojen korkeimmalta tasolta. Lisäksi pelaajia hiertävät muun muassa vakuutusasiat.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Ruotsin jääkiekkoliiton puheenjohtaja Anders Larsson kertoi tiistaina uutistoimisto TT:lle, että osapuolten ensimmäinen tapaaminen boikotti-ilmoituksen jälkeen on jo sovittu. Liiton ja pelaajayhdistyksen lisäksi kokoukseen osallistuu myös maan naisten jääkiekkoliigan SDHL:n edustaja.

Larsson toivoo kiistalle nopeaa ratkaisua.

– Tämä on arka paikka, joka aiheuttaa levottomuutta. Tämä ei ole hyväksi Ruotsin jääkiekolle. Tämä olisi parasta hoitaa lähitulevaisuudessa.Tällä hetkellä asiassa ei ole voittajia, Larsson sanoi.

Pelaajat haluavat liiton olevan aktiivisempi

Pelaajien puhenaisena kiistassa on toiminut Brynåsin tähtihyökkääjä Erika Grahm, joka kuvaili ongelmakohtia tarkemmin Aftonbladetin haastattelussa.

– Tämä kaikki perustuu turhautumiseen. Olemme aiemmin yrittäneet saada kunnon keskusteluyhteyden ja huomauttaneet (liittoa) näistä asioista. Olemme istuneet alas joitakin kertoja, mutta emme ole päässeet tapaamaan liiton korkeinta virkamiestä, joka päättää näistä asioista, Grahm sanoi TT:n siteeraamana.

Pelaajille on tullut sellainen käsitys, ettei liitto halua ottaa mitään roolia maajoukkueen ottelumatkojen järjestelyissä. Pelaajayhdistys kertoi aiemmin taannoisesta turnausmatkasta Suomeen, jonka paluukyyti oli järjestetty risteilylaivalla Turusta Tukholmaan.

– On nähtävästi ihan ok, että me palaisimme Suomesta laivalla kotiin juhlivien ihmisten joukossa, eikä tekemisillämme ole mitään väliä. Haluamme tietää, miten liitto hoitaa nämä asiat.

Grahm korosti haastattelussa, etteivät pelaajat ole jättäneet maajoukkuetta lopullisesti. Kyse ei myöskään ole siitä, että naiset haluaisivat samanlaisen järjestelmän kuin miesten maajoukkueella.

– Emme yritä ottaa mitään pois Tre Kronorilta tai vertautua siihen. Haluamme vain tietää, miten liitto jatkossa tekee töitä naisten maajoukkueen kanssa.