Autobild: Bottaksen paikalle povattu Ocon siirtymässä Renaultille – suomalaiskuskin jatko Mercedeksellä näyttää todennäköisemmältä

Valtteri Bottaksen jatko Mercedeksellä näyttää todennäköisemmältä Esteban Ocon olisi siirtymässä Renaultin rattiin. Ranskalaiskuski korvaisi Nico Hulkenbergin. Formula 1 -kuljettajajatko Mercedeksellä näyttää todennäköisemmältä Autobildin keskiviikkona julkaiseman siirtohuhun myötä. Artikkelin mukaan Bottaksen paikalle kaavailtu Mercedeksen testikuljettajaolisi siirtymässä Renaultin rattiin. Ranskalaiskuski korvaisi

Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff sanoi aiemmin kesällä, että tallin toista autoa ajaa ensi kaudella joko Bottas tai Ocon. Ykköskuljettaja on Britannian Lewis Hamilton, joka näyttää olevan matkalla kolmanteen peräkkäiseen maailmanmestaruuteensa. Bottas on MM-kokonaistilanteessa toisena, mutta vain seitsemän pistettä Red Bullin Max Verstappenin edellä. Kautta on ajamatta vielä yhdeksän kilpailua.