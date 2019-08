Esapekka Lappi povaa ratkaisua monsteripätkälle – "Se on ihan lottoa"

Rallin MM-sarjan suomalaiskuljettajat lähtevät torstaina käynnistyvään Saksan MM-ralliin maltillisin tavoittein. Citroenin Esapekka Lappi palasi hankalan jakson jälkeen palkintopallille Suomen osakilpailussa. Viime vuonna pieksämäkeläinen oli Saksassa kolmas, mutta Lappi ei uskalla asettaa itselleen liian kovaa tavoitetta.

– Ei tämä kisa kovin hyvin edes sovi minulle. Viime vuonna oli vähän tuuria, että saatiin se sijoitus. Maaliin asti pitää päästä ja se yleensä kantaa tässä rallissa pitkälle. Maltti on valttia, Lappi totesi STT:lle.

– Pitää kuitenkin muistaa, että Jyskälä oli vain yksi kisa. Nyt pitää saada sitä jatkumoa. Kokonaisuutta se ei vielä pelasta, mutta on edes joku pohja, mille voi lähteä rakentamaan.

Kauden edellisessä asvalttirallissa Korsikan saarella Lappi oli vasta seitsemäs. Citroen on testannut rajusti, jotta C3 WRC on paremmassa iskussa Saksassa.

– Meillä on uusi moottori ja uudet jouset. Jotain uutta on yritetty keksiä. Korsika meni niin penkin alle, että me olemme yrittäneet kääntää kaikki kivet, jotta suorituskykyä saadaan lisää.

"Jos selviää kisan ilman rengasrikkoja, tulos on varmasti hyvä"

Lappi povaa ratkaisua lauantaina ajettaville ikonisille Panzerplatten pätkille. Sotilasalueella ajetaan iltapäivällä sata ek-kilometriä rajuissa olosuhteissa.

– Rengasrikon riski on valtava lauantai-iltapäivänä. Erikoiskoe on ihan helvetinmoisessa kunnossa. Meillä meni jo nuotituksessa rengas. Se on ihan lottoa, Lappi ennakoi.

– Jos selviää kisan ilman rengasrikkoja, tulos on varmasti hyvä. Silloin voidaan olla aika lähellä podiumia, hän jatkoi.

Toyotan Jari-Matti Latvala taisteli viime vuonna Saksassa toisesta sijasta päätöspäivän tekniseen vikaan asti.

– Jyväskylässä saatiin vihdoin kauden ensimmäinen palkintosija. Jos pystyttäisiin jatkamaan samaa vauhtia, olisin hyvin tyytyväinen. Tärkeintä on kuitenkin kerätä tiimipisteitä, Latvala muistutti.

Suomalaisista kisaan osallistuvat myös Fordin WRC-autolla Teemu Suninen sekä WRC2 Pro -luokassa Skoda Fabialla kilpaileva Kalle Rovanperä.