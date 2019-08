Ronaldo kiittää viekasta kilpailijaansa: "Ei ole epäilystäkään, etteikö Messi ole tehnyt minusta parempaa pelaajaa"

Cristiano Ronaldo tunnustaa, että hänen ja Lionel Messin vuosikausia kestänyt kilpailu jalkapalloilun ykköstähden asemasta on kehittänyt häntä pelaajana. Ronaldo kertoo tuoreessa haastattelussa myös nauttineensa kaksikon terveestä kilvoittelusta.

Samalla Ronaldo vahvisti, ettei kaksikko ole juuri ollut tekemisissä jalkapalloviheriöiden ulkopuolella.

– Minä todella ihailen Messin uraa ja hän on puolestaan jo kertonut pettymyksestään, kun lähdin Espanjan liigasta. Myös hän on arvostanut keskinäistä kilpailuamme, Ronaldo kertoi portugalilaisen TVI-kanavan haastattelussa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Messi, 32, on edustanut koko aikuisuransa Katalonian mahtiseuraa Barcelonaa. Hän on pelannut seuran edustusjoukkueessa vuodesta 2004 kaikkiaan 452 ottelua, joissa hän on viimeistellyt 419 maalia.

Ronaldo, 34, kasvoi suureen maineeseen Manchester Unitedissa, josta hän siirtyi Real Madridiin 2009. Ronaldo pelasi Real Madridissa 292 ottelua 2009–2018 ja teki seuran riveissä peräti 311 maalia. Ronaldo on edustanut viime vuodesta italialaista Juventusta.

– Meillä oli Espanjan liigassa hieno kilpailuasetelma, muttei aivan ainutlaatuinen. Michael Jordanilla oli haastajansa koripallossa ja formula 1:ssä oli aikoinaan Ayrton Sennan ja Alain Prostin välinen kisailu paremmuudesta. Terve kilpailu on yhteistä kaikille näille kaksinkamppailuille, Ronaldo jatkoi.

15 vuotta yhteisiä kokemuksia

Sekä Ronaldo että Messi on palkittu kauden parhaan jalkapalloilijan Kultainen pallo -palkinnolla viidesti.

– Ei ole epäilystäkään, etteikö Messi ole tehnyt minusta parempaa pelaajaa, ja päinvastoin. Se varmasti kirvelee häntä, kun minut palkitaan. Sama koskee minua, kun hän saa palkinnon, Ronaldo tunnusti.

Ronaldo uskoo, että kaksikko saattaa tutustua toisiinsa paremmin, kun peliura on takana.

– Minulla on loistava ammattisuhde Messin kanssa, koska olemme 15 vuoden ajan kokeneet samoja tilanteita pelikentillä. Emme ole koskaan käyneet yhdessä syömässä, mutten näe sille mitään estettä tulevaisuudessa. Ei mitään ongelmaa, Ronaldo vakuutti.