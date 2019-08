Ratinan juhlat päävalmentaja Kanervan toiveissa – edessä tärkeät karsintaväännöt

Eurooppalaisen jalkapallon huippuliigoissa on varhaiskierrosten jälkeen kolme miestä, joilla on koossa viisi maalia eli kymmenen pistettä kuulussa "Kultainen Kenkä" -kisassa. Bayern Münchenin puolalaishirmu Robert Lewandowski ja Manchester Cityn brittihyökkääjä Raheem Sterling ovat kullatun buutsin vähemmän yllättäviä tavoittelijoita, mutta se kolmas on hämmästyttänyt läpi maanosan: sarjanousija Norwichin Teemu Pukki on nauttinut häikäisevää alkua uralleen Englannin Valioliigassa.

Ensi viikolla Pukki saadaan sitten Tampereelle, kun Suomi jatkaa hyvin alkaneita EM-karsintojaan Ratinan stadionilla Kreikkaa ja Italiaa vastaan. Päävalmentaja Markku Kanerva on iloissaan siitä "hyvästä hypestä", joka on pyörinyt Pukin ympärillä. – Onhan se ollut huikeaa seurata. Mielestäni on mageeta, että suomalaisista jalkapalloilijoista kirjoitetaan, on ilahduttavaa lukea niitä juttuja ja ylistyksiä eri tahoilta, Pukin maaleja television äärellä innolla tuuletellut Kanerva hymyilee. Mainos alkaa Mainos päättyy Päävalmentaja luottaa itseluottamusta uhkuvaan kultakimpaleeseen myös Huuhkaja-paidassa. Menestys ei ole noussut hattuun Valioliigan hattutempusta ja muusta ihannoinnista huolimatta, Pukkia jo päälle vuosikymmenen tuntenut ja valmentanut Kanerva uskoo. – Tärkeää tietysti nyt on, että Teemulla säilyy fokus siinä oleellisessa. Ei humaloidu tästä suosiosta. Uskon, että hän on kyllä niin maanläheinen kaveri, että pystyy keskittymään olennaiseen, Kanerva sanoi. Ja vaikka kaikki katseet ensi viikolla ovatkin Pukissa, ei päävalmentaja humaloidu: kentällä on 11 pelaajaa. – Hän on vireessä ja toivottavasti vire kestää, mutta meillä on kentällä nuo 11 pelaajaa toivottavasti koko 90-minuuttisen. Emme voi laittaa kaikkea maalintekopainetta Teemun niskoille, Kanerva painotti. Ennen maaottelutaukoa Pukilla ja Norwichilla on vielä kaksi ottelua, tiistainen liigacupin vääntö pikkuseura Crawley Townia vastaan ja lauantain liigapeli West Hamin vieraana. Kanerva toivoo "pelisilmää" Norwich-johdolta. – Mietin, laitanko viestiä (seuraan Pukin lepuuttamisesta Crawley-pelissä) mutta ehkä nyt en puutu asiaan. Luulen, että heillä on tarpeeksi pelisilmää ja ymmärtävät tilanteen, kun kaksi kovaa maaottelua on tulossa, Kanerva myhäili pilke silmäkulmassa. Eremenkon osalta peli poikki Toinen maajoukkueen kuuma tapaus, tosin hieman eri lailla, on Roman Eremenko. Kanerva viestitti viime viikolla, että Eremenko ei tule mukaan Huuhkajien karsintasyksyyn. Joukkueenjulkistuksessa mies sai sitten selvitellä asiaa vielä lisää, ja tietty turhautuminen Eremenko-uteluihin oli havaittavissa. – Se on hänen henkilökohtainen päätöksensä, ja jokainen pelaaja tekee omat ratkaisunsa. Keskusteluja on käyty ja tuohon ratkaisuun päädyttiin. Ehkä se tuli pienenä yllätyksenä, kun näytti, että hän on kunnossa (seurassaan) Rostovissa. Mutta kun en vastausta saanut, vaikka sitä tavoittelin, niin ajattelin tässä olevan jotain ja osasin tavallaan varautua tällaiseen päätökseen, Kanerva kertoi. – Ehkä se oli myös pieni pettymys, ajattelin hänelle jotain roolia joukkueessa ja sitä, että hän pystyisi ryhmään jotain tuomaan. Mutta toivon, että nyt keskitytään (mukana oleviin) pelaajiin ja siihen, kuinka kaadamme Kreikan ja Italian. Tärkeintä nyt on, että peli vihelletään poikki (Eremenkon osalta) ja annetaan tietynlainen työrauha joukkueelle, Kanerva jatkoi ja muistutti, että hyviä vaihtoehtoja Pukin avittajaksi on nykyryhmässäkin.