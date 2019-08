Zlatan Ibrahimovic jatkoi maalitehtailuaan ja viimeisteli paikallispelissä kahdesti

Ruotsalaistähti Zlatan Ibrahimovic on äitynyt komeaan maalivireeseen Pohjois-Amerikan jalkapalloliigassa MLS:ssä.

Suomen aikaa varhain maanantaina pelatussa Los Angelesin paikallispelissä Ibrahimovic, 37, viimeisteli kaksi maalia, kun Los Angeles FC ja LA Galaxy tasasivat pisteet 3–3-tuloksella.

Ibrahimovic vei vierasjoukkue Galaxyn johtoon toisella peliminuutilla laukomalla pallon etukulmasta sisään. Varttitunnin kohdalla ruotsalaiskonkari kiersi maalivahti Tyler Millerin ja viimeisteli 1–2-maalin.

Ibrahimovic on tehnyt kolmessa viime pelissään yhteensä kuusi maalia. Hänen koko kauden maalisaldonsa on 22 osumaa yhtä monessa liigaottelussa.

Ibrahimovic on maalipörssin kakkosena. Hänen edellään on Los Angeles FC:n meksikolaistähti Carlos Vela. Urallaan muun muassa Arsenalissa ja Real Sociedadissa pelannut Vela on tehnyt tällä kaudella 26 MLS-ottelussa 26 maalia.