Ilves voittoon HIFK:sta ja pisteellä Interin ohi sarjakärkeen

Tampereen Ilves nousi jalkapalloliigan kärkipaikalle, kun se kaatoi illan ainoassa liigaottelussa kotonaan Helsingin IFK:n 3–1. Ilves on pisteen edellä Interiä ja kolme pistettä karussa KuPSia, kun kaikilla joukkueilla on pelattuna 21 ottelua eli runkosarjasta on pelaamatta enää yksi kierros.

Ottelun kaikki maalit nähtiin toisella puoliajalla. Sakari Tukiainen vei HIFK:n johtoon 54. minuutilla, mutta Tiemoko Fofana tasoitti hetimiten. Yusif Moussa iski sitten Ilves-johdon, ja Lauri Ala-Myllymäki teki loppuluvut kauden 12. maalillaan.