Manchester Unitedin nihkeä meno jatkui Valioliigassa

Manchester United jäi kolmatta kertaa peräkkäin ilman voittoa jalkapallon Englannin Valioliigassa. United päätyi 1–1-vierastulokseen Southamptonia vastaan, vaikka johti pitkään ja pelasi ottelun lopun miehen ylivoimalla.

Daniel James vei vieraat johtoon kymmenennellä peliminuutilla komealla laukauksella takaylänurkkaan. James, 21, on ollut manchesteriläisjoukkueen valopilkku, sillä hän on tehnyt neljässä liigapelissään kolme maalia.

Southampton nousi 58. minuutilla tasoihin, kun topparijärkäle Jannik Vestergaard puski pallon verkon perukoille. Varttituntia myöhemmin Southamptonin Kevin Danso otti toisen keltaisen korttinsa ja lensi suihkuun.

Manchester United on kerännyt neljästä pelaamastaan ottelusta yhteensä viisi pistettä. Joukkue aloitti kautensa murskavoitolla Chelseasta, ja sen jälkeen saldo on kasvanut kahdella tasapelipisteellä. Southampton on kerännyt neljästä pelistään neljä pistettä.

Valioliigassa pelataan myöhemmin tänään ottelut Chelsea–Sheffield United, Crystal Palace–Aston Villa, Leicester–Bournemouth, Manchester City–Brighton, Newcastle–Watford, West Ham–Norwich ja Burnley–Liverpool.