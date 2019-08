KuPS lähetti SJK:n alempaan loppusarjaan – "Tämä on iso pettymys"

KuPS haki maukkaan voiton Seinäjoelta miesten jalkapalloliigan alkusarjan viimeisen kierroksen ottelussa, kun se kaatoi SJK:n maalein 3–1 (0–0).

Tappio tiesi SJK:lle sitä, että joukkue jää alkusarjassa kuuden parhaan ulkopuolelle. Näin ollen SJK:n kausi jatkuu alemmassa loppusarjassa.

– Tämä on iso pettymys. Tiesimme, että tästä tulee hankala peli, mutta silti tulos on pettymys. KuPS näytti, miksi se on ollut dominoiva joukkue viime aikoina, harmitteli SJK:n päävalmentaja Brian Page.

Yläloppusarjaan päässyt KuPS dominoi tapahtumia alusta loppuun. Avausjakso ei vielä tuottanut tulosta, ja toinenkin jakso sai savolaisten kannalta shokkialun, kun Maximo Tolonen vei isännät johtoon uransa ensimmäisellä liigamaalilla.

KuPS tuli kuitenkin ohi Ats Purjeen osuessa kahdesti ja Ilmari Niskasen kertaalleen. Tasoitus syntyi 64. minuutilla ja voittomaali kymmenen minuuttia myöhemmin. Niskanen maalasi ottelun lopussa.

– Vähän tuli fiilis, käykö tässä klassiset, mutta luotin kyllä meihin. Aikaa oli niin paljon. Hieno esitys meiltä, kertasi KuPSin kapteeni Petteri Pennanen.

KuPS lähtee jatkosarjaan neljän ottelun voittoputkessa, jonka aikana se on tehnyt 12 maalia ja päästänyt vain yhden.