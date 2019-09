Evertonin Richarlison kuritti maalijuhlassa Wolverhamptonia

Richarlison viimeisteli kaksi maalia, kun Everton kukisti jalkapallon Englannin Valioliigassa Wolverhamptonin 3–2. Richarlison vei kotijoukkue Evertonin johtoon viidennellä minuutilla lauottuaan pallon maaliin.

Vain neljä minuuttia myöhemmin Romain Saiss toi Wolverhamptonin maalinedusruuhkasta tasoihin. Maalijuhlat jatkuivat kolme minuuttia myöhemmin, kun Alex Iwobi puski Evertonin 2–1-johtoon.

Raul Jimenez toi puskumaalillaan Wolverhamptonin tasoihin 75. peliminuutilla. Everton nousi vielä kerran johtoon ja samalla voittoon. Asialla oli jälleen Richarlison, jonka taidokas pusku painui verkon perukoille 80. minuutilla.

Lisäajalla Wolverhamptonin Willy Boly sai ottelun toisen keltaisen korttinsa ja lensi suihkuun.

Everton on kerännyt neljästä pelaamastaan ottelusta yhteensä seitsemän pistettä. Wolverhamptonin alkukausi on ollut nihkeä, sillä joukkueella on neljästä pelistä koossa kolme pistettä.

Valioliigassa pelataan myöhemmin tänään Arsenalin ja Tottenhamin välinen Lontoon paikallisottelu.