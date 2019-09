Adelina Engman janoaa lisää vastuuta Chelseassa – "Kilpailu peliajasta on kovaa"

Suomalaisjalkapalloilijat ovat melko harvinainen näky Englannin pääsarjassa, mutta Adelina Engman on yksi heistä. Ja vielä harvempi suomalaispelaaja voi sanoa edustaneensa Chelseaa. Engman voi, sillä hän aloittaa syyskuussa toisen liigakautensa Chelsean naisten joukkueessa.

Suomalaismiehistä Mikael Forssell ponnisti Chelseasta huippu-uralle. Engman yrittää lyödä itsensä lontoolaisseurassa avainpelaajaksi.

Laitapelaajana tai hyökkäyksessä viihtyvä Engman sai viime kaudella vaihtelevasti vastuuta Englannin kivikovassa naisten liigassa, ja maaleja syntyi kaksi. Ennen siirtoaan hän pelasi ulkomailla Ruotsin liigassa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Kilpailu peliajasta on kovaa. Olen hyvässä kunnossa. Tuntuu, että olen kehittynyt, ja toivottavasti saan Chelseassa entistä enemmän vastuuta, Engman sanoo.

Roomasta Albaniaan

Englannin liigakausi pyörähtää käyntiin 7. syyskuuta, ja Chelsea kohtaa avauskierroksella Tottenhamin. Sitä ennen Engmania odottavat muut haasteet, sillä Suomi aloittaa EM-karsintaurakkansa maanantaina vieraspelillä Albaniaa vastaan.

Suomi on valmistautunut otteluun Roomassa, josta joukkue siirtyi lauantaina Albaniaan. Ottelu pelataan Elbasanissa todennäköisesti kovassa helteessä.

– Albanialla on taitavia pelaajia, ja he eivät ole päästäneet tänä vuonna hirveästi maaleja. Vastassamme on hyvä joukkue, Engman sanoo.

Vaikka Albania ei ole heittopussi, vain voitto miellyttää Suomea. Lohkon suosikit ovat Skotlanti sekä Portugali, ja Suomi tulee ennakkoarvioissa hivenen perässä. Albanian ja Kyproksen mahdollisuuksiin hyvin harva uskoo.

Vain lohkovoittajat ja kolme parasta lohkokakkosta etenevät karsinnoista suoraan vuoden 2021 lopputurnaukseen. Loput lohkokakkoset pääsevät jatkokarsintoihin.

– Olemme ihan tyytyväisiä lohkoomme, joka vaikuttaa tasaiselta. Portugali ja Skotlanti ovat hyviä joukkueita, mutta niin olemme mekin. Monet pelaajistamme ovat siirtyneet ulkomailla entistä parempiin seuroihin, Engman sanoo.

Tänä kesänä seuraa ovat vaihtaneet muun muassa Milanon Interiin siirtynyt Anna Auvinen, niin ikään italialaiseen Pink Bariin suunnannut Paula Myllyoja ja englantilaiseen Evertoniin liittynyt Tinja-Riikka Korpela.

Kovatasoinen sarja

Englannin liiga kuuluu Euroopan parhaisiin sarjoihin. Monet suurseurat ovat panostaneet aiempaa enemmän naisten joukkueisiinsa.

Arsenal, Manchester City ja Chelsea ovat suosikkeja, mutta Engman vakuuttaa, että tasaisia pelejä tulee paljon.

Myös Englannin maajoukkue kuuluu maailman valioihin, ja edelliset naisten MM- ja EM-kisat saivat runsaasti näkyvyyttä.

– Sarja on kovatasoinen. On vaikea sanoa, onko näkyvyys kasvanut, kun en kauheasti seuraa englantilaismediaa. Ainakin sosiaalisessa mediassa meillä on tosi paljon seuraajia.