Hradecky aistii Huuhkajien asenteen muuttuneen: "Aikaisemmin tultiin vain vähän pelailemaan, mutta nyt pelataan ihan kunnolla"

Suomen jalkapallomaajoukkue lähtee erinomaisista asemista loppuviikon kahteen EM-karsintaotteluun, ja maalivahti Lukas Hradeckyn mukaan suomalaispelaajat lähes kihelmöivät halusta päästä pelaamaan.

– Onhan näitä pelejä aina odottanut, silloinkin kun ei mennyt hyvin. Aina oli kiva päästä Suomeen, mutta nyt sitä odottaa jo torstaita, että vapaaillat kuluisivat nopeammin ja pääsisi jo pelaamaan. Kyllä niitä pelejä odottaa, Hradecky sanoi maajoukkueen mediatapaamisessa Helsingissä tiistaina.

Hradecky sanoi aistivansa joukkueen olevan nyt liikkeellä aiempaa kovemmalla asenteella.

– Paukkukin (Paulus Arajuuri) tuli sanomaan eilen, että näihin matseihin tulee ihan eri energialla, kun rakastaa tätä joukkuetta. Kun kuulee tällaisia asioita, tietää mitä se merkitsee pelaajille. Se on mielestäni vaihtunut vuosien varrella. Aikaisemmin tultiin vain vähän pelailemaan, mutta nyt pelataan ihan kunnolla. Ehkä nämä ovat vääriä termejä, kyllä tosissaan silloin pelattiin jo, mutta nyt isommalla sydämellä ja rakkaudella, Hradecky jatkoi.

Mustamakkara on turkulaisen raja

Suomi on voittanut Tampereella viisi ottelua perätysten, mutta Hradeckylla ei ollut selitystä Ratinan taialle.

– Enemmän se on ollut kiinni siitä mitä joukkue on saanut aikaan. Kotikenttä on elintärkeä. Siellä pitää hoitaa pelejä, että pääsee kisoihin. On hienoa että sellainen on löytynyt. En tiedä mistä se johtuu, tulokset puhuvat puolestaan. Ehkä se on ne punaiset penkit, ehkä se mustamakkara-aamiainen. Muutamat meidän pelaajat niitä syövät, mutta itse en niihin koske. Turkulaisena täytyy pitää tietyt rajat, Hradecky naureskeli.

Mustanmakkaran sijaan Hradecky puputtaa leipää.

– Paahdettu ruisleipä on meikäläisen aamiainen. Välillä teeskentelen olevani ammattiurheilija ja syön mysliä, mutta harvemmin.

Ratinan stadionilla kesäkuussa koettu hurmahenki 2–0-voitossa Bosnia-Hertsegovinasta teki voimakkaan vaikutuksen Hradeckyyn.

– Se oli älytöntä. Harvoin kokee tuollaista tunnelmaa. Kotiyleisö saa meidät tuntemaan välillä, että pelaamme ylivoimalla. Se on hemmetin hienoa.

Kreikka tulee Tampereelle takanaan kesän kaksi kotitappiota, niskassaan paineet ja penkillään uusi päävalmentaja John van 't Schip.

– Kreikalle tämä on avainpeli. Ei nyt aivan pakkovoitto, mutta niillä on kuitenkin jo paineita odottamattoman Armenia-kotitappion takia. Heille on tulossa vaikeita matseja. He keskittyvät varmasti paljon tämän matsin voittamiseen, ja siellä on uusi koutsi. Vähän kääntämätön kivi on, että mitä sieltä on tulossa, mutta olemme pyrkineet analysoimaan mitä me ei tiedettäisi.

Suomi on 2000-luvulla pelatuista neljästä karsintaottelusta Kreikkaa vastaan voittanut kolme ja pelannut kerran tasan.

– Kreikka on tuttu vastus ja jos kisoihin halutaan, meidän pitää pystyä tasaväkisesti pelaamaan ja kotona voittamaan.