Yhdysvaltalaispikajuoksija Justin Gatlin on loukannut jalkaansa vain kolme viikkoa ennen Dohan MM-kisoja.

Gatlin oli mukana 100 metrin kisassa Kroatian Zagrebissa, mutta 80 metrin kohdalla hän yhtäkkiä irvisti kivusta. Hän jäi kisassa neljänneksi ajalla 10,29.

Gatlin poistui kentältä nilkuttaen ja vasenta reittään pidellen. Vielä ei ole tiedossa, kuinka vakavasta vammasta on kyse.

37-vuotiaan Gatlinin on tarkoitus puolustaa Dohassa kahden vuoden takaista 100 metrin maailmanmestaruuttaan. Hän on juossut tällä kaudella ajan 9,87, mikä on yli 35-vuotiaiden maailmanennätys.