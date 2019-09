Robin Lod tuntee torstain vastuksen: "Kreikka kaatuu sillä pelillä, mitä olemme pelanneet"

Suomen jalkapallomaajoukkueen "erityisasiantuntija" huomisen EM-karsintavastustajan suhteen on Robin Lod, joka vietti värikkäät kolme vuotta Kreikan pääsarjan Panathinaikosissa 2015–18. Sieltä tie vei espanjalaisseura Gijoniin ja nyt kesällä Yhdysvaltain MLS-liigan Minnesotaan, josta keskikenttätaituri uurasti itsensä Tampereelle maaottelutöihin. Lopulta ihan ajoissa.

– Ei ollut vaikeuksia saada minua tänne, maajoukkue-edustus on aina ollut kunnia-asia minulle. Mutta se, milloin tulen, oli vähän epävarmempaa. Meillä oli vielä peli sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa, mutta onneksi saatiin yhteisymmärryksessä sovittua, että saan sen pelin huilata, Lod kertoi rapakon takaa matkailusta.

Kunniaa on tietyllä tavalla torstain Kreikka-pelissä ihan erityiseen tapaan, sillä vastustajien joukossa piisaa Lodille tuttuutta. Lod lupailee tutuilleen tappiota, ja eväät torstai-illan tärkeään voittoon ovat hyvävireisellä huuhkajaparvella jo parvella odottamassa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Kreikka kaatuu sillä pelillä, mitä olemme tähän asti pelanneet. Yhtenäinen joukkuepeli ja positiivinen ilmapiiri, yhdessä puolustaminen ja yhdessä hyökkääminen. Sillä ne kaatuu, Lod ennakoi.

Ottelu on tärkeä molemmille joukkueille, totta kai. Alkukarsintaansa Armenia-kotitappiolla rähmineelle Kreikalle jos mahdollista vielä enemmän kuin isännille.

– Se voi olla heille vaikeaa, vaikka toisaalta saavatkin lähteä peliin vähän niin kuin uudella alulla, uuden valmentajan alaisuudessa. Mutta jos pelaamme kärsivällisesti omaa peliämme ja saamme heidät turhautumaan, he kyllä turhautuvatkin aika nopeasti, Lod miettii.

"Korvien välissä peli ratkaistaan"

Huuhkaja-kapteeni Tim Sparv luottaa torstain peliin valmistautuvaan ryhmäänsä. Peli tuo karsinnat vasta puoliväliinsä, mutta panosta piisaa ja ottelu on kipparin mukaan "yksi tärkeimmistä pitkään aikaan".

– Tiedostamme panokset, mutta en ole huolissani (paineista). Meillä on hyvä ja fiksu joukkue, jossa on paljon kokemusta. Keskitymme omaan tekemiseen: puolustus on toiminut erittäin hyvin ja tilanteen vaihdot ovat kehittyneet koko ajan hyökkäyspelissä. Vielä vähän skarppausta, niin lisääkin maaleja teemme vielä, Sparv kehuu.

– Pelimme on kehittynyt koko ajan, ja se on ollut hienoa nähdä.

Kapteeni on nauttinut myös siitä, että joukkueen itseluottamus on kehittynyt sekin isoin harppauksin.

– Huomenna iso peli, isot panokset ja tupa täynnä. Korvien välissä peli ratkaistaan, Sparv hymyilee itsevarmasti.

– Tunnelma joukkueessa on hyvä. Olemme saaneet karsintoihin hyvän alun, mutta toki vielä on paljon pelejä jäljellä. Mutta kolme pistettä huomenna tarkoittaisi isoa askelta kohti kisoja, kohti kaikkien unelmaa ja tavoitetta.