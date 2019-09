MM-karting on iso näytön paikka suomalaiselle autourheilulle – Formula 1 -kisan järjestäminen realistinen haave

Tulevana viikonloppuna tehdään autourheiluhistoriaa, kun Suomessa ajetaan ensimmäistä kertaa kartingin MM-kisat kerrasta poikki -menetelmällä. Kisat ajetaan Kauhavan Alahärmässä Powerparkin radalla.

Tapahtuma on urheilullisesti iso asia suomalaiselle autourheilulle, mutta sillä on myös muunlaisia vaikutuksia. Muun muassa onnistuneet järjestelyt antavat kansainvälisille tahoille signaalin siitä, että Suomeen kannattaa tuoda merkittäviä autourheilukisoja.

– Me teimme vuonna 2016 päätöksen, että haluamme järjestää Suomessa joka toinen vuosi merkittäviä kartingkisoja. 2017 oli EM-kisat, nyt MM-kisat ja kahden vuoden päästä on jokin muu iso kisa, sanoo Suomen autourheiluliiton AKK-Motorsportsin toimitusjohtaja Tatu Lehmuskallio.

Kartingiin panostaminen on ymmärrettävää, sillä laji kasvattaa huippukuskeja moniin eri luokkiin – aina F1-sarjasta rallin MM-sarjaan. Lehmuskallion mukaan isojen kisojen järjestäminen Suomessa on yksi merkittävimmistä asioista tulevaisuuden kannalta.

– Tällöin nuorten ei tarvitse hakea huippuluokan kilpailuja niin paljoa ulkomailta. On huomattavasti edullisempaa kisata Suomessa kuin ulkomailla.

F1-kisa Suomeen?

Kartingin MM-kisojen saaminen oli iso kunnianosoitus Suomelle. Jos tapahtuma menee nappiin, on Suomella taas selvästi paremmat mahdollisuudet isojen kisojen saamiseen tulevaisuudessa. Siitä nouseekin esiin ikuisuuskysymys, voidaanko Suomeen saada F1-kisa. Lehmuskallion mukaan voidaan.

– Nyt voidaan ensimmäistä kertaa sanoa, että se on mahdollista. Meillä on nyt rata eli KymiRing, ja F1-sarjan omistaja Liberty Media on kiinnostunut Suomen tilanteesta. He jopa itse haluavat viedä asiaa eteenpäin. MotoGP:n kanssa tehty viisivuotinen sopimus näytti muille tahoille, että täälläkin voidaan järjestää isoja kisoja.

– Kisatapahtumajärjestäjänä me olemme maailman parhaita. Esimerkiksi Neste Ralli on järjestelyjen puolesta rallin MM-sarjan paras kilpailu, Lehmuskallio sanoo.

Kymmenet suomalaiset MM-mitalin perässä

Kauhavan Alahärmässä ajettavissa kartingin MM-kisoissa nähdään yli 200 kuljettajaa ympäri maailman, ja suomalaiskuskeja radalla ajaa 49 kappaletta. Suomeen ei ole vielä koskaan tullut kartingin MM-kultaa, mutta nyt siihen on oiva tilaisuus.

Potentiaalisia kuljettajia on paljon, ja kotirata antaa etulyöntiaseman.

– Meillä on monia kuljettajia, jotka voivat mennä mestaruuteen, painottaa AKK-Motorsportsin valmennuspäällikkö Tuomo Nikkola.

Nikkola nostaa esiin OK-luokassa ajavan Suomen mestari Juho Valtasen, joka voitti MM-pronssia kaksi vuotta sitten.

– Hän on ihan ennakkosuosikkeja. Kärkinimiin kuuluvat myös Nikolas Pirttilahti ja Matias Salonen.

OK-Junior-luokassa suurin toivo on Suomen mestari Tuukka Taponen.

Suomalaiskuskit kisaavat MM-kullan lisäksi rahapalkinnosta. Jos joku suomalaiskuljettaja voittaa maailmanmestaruuden joko OK- tai OKj-luokassa, saa hän 10 000 euron stipendin, jonka taustalla on autourheiluvaikuttaja Antti Aarnio-Wihuri.