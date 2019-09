Kapteeni harmissaan pelikiellosta – korvaaja kyllä löytyy, vaikkapa "Suomen Messistä"

Jalkapallomaajoukkue joutuu sunnuntain Italia-otteluun ilman yhtä tärkeimmistään, kun kapteeni Tim Sparv katseli torstain Kreikka-pelissä keltaista korttia. Se tiesi keskikentän työmyyrälle pelikieltoa sunnuntaihin.

– Harmittaahan se. Mutta kyllä meillä on aika monta korvaajavaihtoehtoa. Rasmus Schüller tietysti, ja Joni Kauko on tehnyt Tanskassa hyvää duunia. Kyllä meillä on vaihtoehtoja, tanskalaisseura Midtjyllandissa leipäänsä tienaava Sparv vakuutti.

Esbjergissä pelaava Kauko on saavuttanut Sparvinkin seurassa mainetta.

– Joni on pelannut hyökkäävässä roolissa Esbjergissä, ja hänen uusi nimensä on Suomalainen Messi. Sillä nimellä kaikki hänet tietää. Oli hauskaa, kun palaverissamme ennen Esbjergin kohtaamista ei puhuttu Kaukosta, vaan Suomen Messistä. Ihan oikeasti. Minä nauroin siellä, mutta kyllä hänellä on sellaisia ominaisuuksia, joita tarvitaan hyökkäyspelissä, Sparv kertoi.

Schüller olisi hänkin mainio täyttäjä Sparvin saappaisiin.

– Rasmus on joukkuepelaaja, joka tekee valtavasti töitä. Juoksee paljon, riistää palloa ja omaa hyvän vasemman jalan. Meillä on keskikentällä hyvä kilpailutilanne, Sparv sanoi.

Olisiko Schüller sitten vaikka Suomen Ronaldo?

– Miksei, miksei, Sparv myönsi ja vain hienoisesti hymyillen.

Maalivahti Lukas Hradecky kertoi, kuinka torstain myöhäisen Kreikka-pelin jälkeen uni tuli lopulta yöllä kello neljän tienoilla. Kapteenilla meni vielä pidempään.

– Jouduin dopingkontrolliin (pelin jälkeen), ja istuin siellä huoneessa puolitoista tuntia ennen kuin pystyin (virtsanäytteen antoon). Lähdin stadionilta viimeisenä, ja unta sain ehkä kello viisi. Sinulla on niin paljon adrenaliinia kropassa, ajattelet peliä, ja fiilis (voiton jälkeen) on niin iloinen, että on vähän vaikea saada unta, Sparv kertoi.

Kapteeni jätti laivan siis viimeisenä, mutta uppoamassa ei paatti ole. Suomi on hienoissa asemissa, kun EM-karsintalohkon kärkipelissä kohdataan Italia.

– Meidän on pelattava paremmin kuin maaliskuisessa vieraspelissä heitä vastaan, jos meinaamme jotain saada tuosta pelistä. Italia on lohkon paras joukkue, ilman muuta, Sparv ennakoi ja harmitteli, ettei pelikieltoisena pääse kavereiden joukkoon vaihtopenkille.

– Haluaisin olla siellä kannustamassa ja antamassa neuvoja.

Neljältä unten maille päässyt Hradecky manaili pelien alkamisaikoja

Jalkapallomaajoukkue otti perjantaina rennommin, kun Lamminpään kauniilla urheilukentällä pidettiin harjoitukset. Lepo oli ansaittu, eikä väsymys johtunut juhlimisesta tärkeän voiton jälkeen.

– Nukahdin neljältä, jotkut (pelaajista) varmaan vähän myöhemminkin vielä. En tiedä onko se adrenaliinista vai mistä kiinni (ettei saa kovinkaan nopeasti unta), maalivahti Lukas Hradecky kertoi treenien jälkeen.

Sanavalmis vahti pääsi samalla manailemaan yömyöhäisiä peliaikoja. Kreikkaa vastaan avausvihellys kuului kello 21.45, ja sama toistuu sunnuntaina karsinnan jatkuessa Tampereella Italian kohtaamisella.

– Aika laittomia nuo alkamisajat on. Monet perheetkin tulivat pyytämään fanikuvaa pelin jälkeen ja joutuivat sitten vielä ajamaan kotiin pienten, kouluikäisten lasten kanssa. Ei voi mitään, ja sunnuntaina sama homma, Hradecky puhisi ja seurasi viereisen koulun pieniä oppilaita, jotka olivat päässeet tutun kenttänsä laidalle seuraamaan idolien touhuja.

– Ehkä pitää jonkun opettajaliiton kanssa jutella, että jos Huuhkajat voittaa, niin seuraava (koulu)päivä on vapaa. Islanti-tyyliin, Hradecky virnuili.

– Ja jos joku päivä mennään kisoihin, ehkä jopa nyt näillä karsinnoilla, niin saadaan jokin valtion vapaapäivä, mies myhäili vielä.

Kreikka kaatui Teemu Pukin rangaistuspotkulla, ja Hradeckyltä kysyttiin, kuinka paljon Huuhkajat harjoituksissaan pilkkuja hiovat. Vastaus tuli nopeasti, hymyn kera tietysti.

– Ei niitä maajoukkueen kanssa harjoitella. Ei niitä pysty simuloimaan. Ja ne (pelaajat) chippailee aina, enkä minä ainakaan jaksa olla maalissa, kun vetelevät. Ei ne ota yhtään tosissaan, hermot menee, Hradecky nauratti kuulijoitaan.

Lohkon kärkipelissä Italiaa vastaan on otettava tosissaan, jotta jotain saataisiin irti. Hradeckyn mukaan pistekin saattaisi lopulta olla elintärkeä, vaikka tietysti voitto on jälleen se tavoite. Sitä kohti lähdetään hyväksi hioutuneella, uhrautuvalla ja puolustavalla yhteispelillä. Vastustajan kovuus toki on jokaisella tiedossa.

– Ehkä Italia pystyy yksilötasolla saamaan joitain paikkoja. Ei tarvitse tulla hommia, mutta jossain vaiheessa niitä tulee minullekin, sen tiedän. Ja jos tulee nyt sunnuntaina, niin yritetään olla hereillä, Hradecky päätti.