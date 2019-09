Suomalaiset kartingkuskit ovat historiallisen MM-kullan perässä Kauhavalla – Valtanen säväytti alkuerissä

Suomalaiset kartingkuskit hakevat tänä viikonloppuna historian ensimmäistä MM-kultaa Suomeen Kauhavan Alahärmässä.

Kultakirous ei ole aiemmin rikkoutunut, vaikka lähelle on päästy: Suomesta löytyy viisi kartingin MM-mitalistia, mutta kirkkain mitali on ollut tähän mennessä hopeinen. Sen saalisti Aaro Vainio vuonna 2009. Pronssiset mitalit löytyvät Risto Virtasen, Kimmo Liimataisen, Heikki Kovalaisen ja Juho Valtasen palkintokaapeista.

Tuorein MM-mitalisti Valtanen yrittää kirkastaa kahden vuoden takaista pronssiaan Kauhavalla. Maailmanmestaruuden voittamisen lisäksi hänestä voi tulla ensimmäinen suomalaiskuski, joka on voittanut kaksi MM-mitalia.

– Totta kai mestaruutta tavoitellaan, mutta hyväksytään hopeakin. Pronssi jo löytyy, joten siitä pitää parantaa. Ei huonontaa ainakaan, OK-luokassa ajava Valtanen sanoo.

Lauantain alkuerissä mies oli loistavassa vedossa napaten kolme erävoittoa ja yhden vitossijan.

– Nyt on hyvä fiilis ajamisesta, kaikki on kulkenut hyvin. Uskon, että minulla on nyt paremmat menestysmahdollisuudet kuin pari vuotta sitten, Valtanen linjaa.

Kisajärjestelyissä mukana ollut entinen F1-kuski ja moninkertainen kartingin Suomen mestari Jyrki Järvilehto näkee, että MM-kulta voi viimeinkin tulla Suomeen.

– Valtasella on ehdottomasti paras mahdollisuus siihen. Se on tullut selväksi alkuerien aikana. Hänellä on paljon kokemusta, ja hän tekee kaiken isolla itseluottamuksella. Olisihan se hienoa, jos saisimme ensimmäisen MM-kullan kotikisoissa, kommentoi Järvilehto.

OK-luokassa mestaruuden perässä on myös Rasmus Joutsimies, joka keräsi lauantain alkueristä sijoitukset 2, 3, 3 ja 4.

Mitalisuosikki Taponen sai pettyä alkuerissä

OK-Junior-luokassa Suomen yksi lahjakkaimmista kuskeista on Tuukka Taponen, joka voitti tällä kaudella Suomen mestaruuden. Hän on niittänyt menestystä myös Euroopassa, joten maailmanmestaruushaaveet eivät ole olleet tuulesta temmattuja.

Nuorukainen koki kuitenkin kovan kolauksen lauantaina, kun hän oli mukana törmäyksessä, joka pilasi nuorukaisen kolmannen alkueräajon. Se saattoi olla koko kisan kannalta ratkaiseva tekijä.

– MM-kulta olisi todella kovan luokan juttu. Viiden parhaan joukkoon yltäminen kelpaa hyvin, myöntää Taponen, joka ajaa Valtasen tavoin Kohtala Sports -tallissa

– Perjantaihin verrattuna vauhtini oli parempaa, koska saimme auton asetukset kuntoon. Vielä pitää kuitenkin kiristää.

Alkuerät jatkuvat sunnuntaina, ja niiden jälkeen tiedetään, ketkä kuskit ajavat finaaleissa ja mistä lähtöruuduista he lähtevät loppukilpailuun. OK- ja OKj-luokan finaalit ajetaan sunnuntaina iltapäivällä.