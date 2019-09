Suomi jatkaa jalkapallon miesten EM-karsintaa tänään, kun Tampereen Ratinan stadionilla vastaan asettuu Italia. Ottelu alkaa kello 21.45.

Italia on karsintalohkon kärjessä voitettuaan kaikki viisi otteluaan. Suomen se kaatoi kotiottelussa karsintojen avauskierroksella maaliskuussa maalein 2–0. Suomi on tuon tappion jälkeen voittanut kaikki neljä peliään ja on lohkossa näin toisena, kolmen pisteen päässä Italiasta.

Lohkokolmonen Bosnia-Hertsegovina on Suomesta viiden pisteen päässä, ja se kohtaa alkuillasta Armenian vieraissa.

