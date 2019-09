Hradecky kapteenina Italiaa vastaan – Skrabb ja Lappalainen pelikuntoisina

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue jatkaa hyvin sujuneita EM-karsintojaan myöhään tänään Tampereen Ratinan stadionilla, kun karsintalohkon kärkipelissä vastaan asettuu Italia. Kapteeni Tim Sparv on pelikieltoisena sivussa, mutta muuten ryhmä on iskukykyinen. Ja Sparvin korvaaja kapteenina on sekin päätetty, kipparin nauha on nyt maalivahti Lukas Hradeckyllä.

– Sitä vähän kierrätetään näissä tapauksissa, kun Tim ei ole käytettävissä (puolustaja Paulus Arajuuri on kapteeniston kolmas jäsen). Nyt on Luken vuoro toimia kapteenina, päävalmentaja Markku Kanerva kertoi Huuhkajien Facebook-sivustolla. Terveystilanne on joukkueessa kohdillaan ennen tärkeää peliä. Torstaisesta Kreikka-pelistä poissa ollut kaksikkokin on nyt käytettävissä. Mainos alkaa Mainos päättyy – Simon Skrabb ja Lassi Lappalainen harjoittelivat eilen ilman mitään negatiivisia tuntemuksia. Molemmat ovat tänään kokoonpanossa, Kanerva sanoi. Kanervan teesit illan otteluun eivät ole muuttuneet valmistelun viime metreillä. Tutuilla painotuksilla lähdetään haastamaan jalkapallomahtia. – Niitä samoja perusasioita, jotka ovat tuoneet menestystä. Henkiseltä puolelta voitontahtoa, taistelutahtoa, pelirohkeutta, peli-iloa, kärsivällisyyttä. Taktisella puolella tilanteiden lukeminen ja tunnistaminen, kommunikointi pelaajien välillä. Ja hyökkäyspelissä on oltava kliinisiä niissä paikoissa joita saadaan, Kanerva listasi. Italialta löytyy tulivoimaa varsin pelottavasti. Puolustus on kovilla, varsinkin jos nimekkäiden vieraiden annetaan huseerata mielensä mukaan. – Puolustuspelin on toimittava kokonaisuudessaan. Miten pystymme häiritsemään Italian pelin avaamista, ennen kaikkea vasemmalta puolelta pyrkien luomaan sinne ylivoimia, se miten saamme tilan ahtaaksi ja etenemisen estettyä? Ja viime kädessä sen viimeisen muurin eli maalin edustan puolustaminen, se on oleellista. Siinä tarvitaan äijämäisyyttä, voitontahtoa ja kovaa kaksinkamppailupelaamista, Kanerva maalailee. – Tämän nollaputken säilyttäminen on iso haaste. Siinä ei ole kukaan näissä karsinnoissa onnistunut, ja se on sellainen numeraalinen tavoite jos puolustuspelaamista ajatellaan. Lopullisena päämääränä on toki voitto. Menneet ajat eivät rohkaise, Suomen ainoa voitto Italiasta on yli sadan vuoden takaa ja viimeisin maali italialaisverkkoon on vuodelta 1977. – Maalin tekemistä on mietitty myös, miten pystymme Italiaa haavoittamaan? Armenia pystyi tilanteen vaihdosta, nopeilla vastahyökkäyksillä pallonriistojen jälkeen. Siinä on meidänkin sauma, Kanerva päätti viitaten Italian 3–1-voittoon torstaina Jerevanissa. Ottelu Ratinassa alkaa kello 21.45.