Kanerva kyseenalaisti ratkaisupilkun: "Tuomarikin totesi, että kyllä VAR olisi (päätöstä) helpottanut" – Väisänen ei sulattanut tuomiota

Jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva on viime aikoina totuttu näkemään rennon tyytyväisenä, mutta sunnuntain vaihtuessa maanantaiksi ei luotsia Ratinan stadionilla juuri hymyilyttänyt. Sitä tekee tappio neljän vakuuttavan voiton jälkeen, vaikka takaisku tulikin Euroopan ja maailmankin jalkapalloeliitiltä.

– Ei mennyt suunnitelmien mukaan, kun hävittiin. Kokonaisuutena sanon, että Italia oli odotetun vahva ja jos katsoo maalipaikkoja ja muuta, voidaan heidän voittoaan pitää oikeutettuna, Kanerva tiivisti 1–2-tappion EM-karsintalohkokärki Italialle.

Oikeutettu ehkä, mutta kismittävä kuitenkin.

– Harmittaa totta kai, tulimme tasoihin (Teemu Pukin rangaistuspotkulla) ja sitten he saivat mielestäni kyseenalaisen rankkarin, Kanerva sanoi.

Italian voittopilkku juontui Sauli Väisäsen käsivirheestä. Kanerva katsoi tilannetta heti pelin jälkeen "muutaman kerran" ja kävi myös kertomassa mielipiteensä skottituomari Robert Maddenille.

– Se missä paikassa hän (Madden) oli, näkeekö hän siitä oikeasti sen mihin pallo osui (Väisästä)? En ole ihan varma. Ja itsekin hän totesi, että kyllä (videotuomarijärjestelmä) VAR olisi asiaa helpottanut, Kanerva selosti keskustelua.

– Tilanne oli 1–1, se pilkku oli ratkaiseva. Luulen, että olisimme voineet sen (tasapeli)pisteen saada. Mutta tällaista on jalkapallo, välillä tuomiot menee meidän hyödyksi ja välillä meitä vastaan, paljon lajinsa parissa nähnyt ja kokenut valmentaja jatkoi, hieman jo lauhtuen.

Kanerva lähti peliin muuttaen ryhmitystään neljän voiton jälkeen. Kolmen topparin systeemi tuotiin tukahduttamaan italialaisvahvuuksia, mutta täyttä toimivuutta ei toiveista huolimatta saatu. Ei, vaikka Italian valmentaja Roberto Mancini myönsikin yllättyneensä Suomen tuotua peliin viisi puolustajaa.

– Aina se on jossittelua, nyt menimme tuolla ryhmityksellä. Ja mielestäni se toimi, jos ajatellaan, kuinka paljon pystyimme estämään heitä pääsemästä kymppialueelle ja kääntymästä siellä. Mutta totta kai pelissämme on kehitettävää. Tiesimme, että Italia prässää aggressiivisesti pallonmenetyksen jälkeen, eikä me aina ihan päästy siitä (tilanteesta) pois. Taitokysymys, pelikäsityskysymys, Kanerva pyöritteli.

– Toisella jaksolla saimme peliä paremmin kontrolliin, mutta kyllä Italian puolustusmuurin murtaminen on vaikeaa. Korostin ennen peliä, että meidän pitää tosi nopeasti ja tehokkaasti hyödyntää se hetki, kun voitetaan pallo. Mutta ne viimeiset murtavat syötöt jätti toivomisen varaa.

Väisänen käsivirheestään:

Sauli Väisänen ei pelin jälkeenkään sulattanut saamaansa käsivirhetuomiota.

– Sen briiffin perusteella, mitä meille annettiin 3–4 päivää sitten sääntömuutoksista, se oli väärä tuomio, Väisänen sanoi.

Italiassa leipänsä tienaava Väisänen keskusteli tuomiosta tuomarin kanssa myös kentällä.

– Sanoin, että meidän saaman briiffin mukaan ei voi olla pilkku, kun veto tulee noin läheltä enkä tee itseäni isoksi. Mutta ei siihen oikein saanut kontaktia.

– Harmittaa tosi paljon, että tuomaritkaan ei välillä tunnu tietävän, mikä on käsi ja mikä ei.

Nicolo Barellan laukaus tuli niin läheltä, ettei Väisänen ehtinyt kuin parhaansa mukaan yrittää peittää laukausta.

– En ehtinyt reagoida. Olin vähän kaukana pallosta ja menin vain peittämään.

Serie B:ssä pelaavaan Chievoon hiljattain siirtynyt Väisänen oli kuitenkin tyytyväinen Suomen kolmen topparin linjaan ja yhteistyöhön Joona Toivion ja Paulus Arajuuren kanssa.

– Linjan työskentely oli hyvin hallussa varsinkin alaspäin. Pelin avaamisessa oli vähän ongelmia, ylöspäin ei ollut hirveästi paikkoja, Väisänen kertoi.

– Pystyttiin pelaamaan Italian tasoisen futismaan kanssa samalla tasolla. Harmittaa, että tuommoiseen ratkesi peli.

"Homma on omissa käsissä"

Karsinta jatkuu lokakuussa. Syyskuun kaksi peliä jättivät, odotetusta tappiosta huolimatta, asetelmat loppurutistukseen varsin hyviksi ja "omiin käsiin".

– Jos ajattelee tätä kahden pelin rupeamaa, etukäteen Kreikka oli voitettava ilman muuta ja jos Italialta tulee pisteitä, se olisi ollut bonusta päälle, Kanerva totesi.

– Armenian voitto Bosnia-Hertsegovinasta oli yllätys. Se sopii meille hyvin, vaikka tasapelikin olisi ollut hyvä. Neljä peliä jäljellä ja homma on omissa käsissä. Tilanne on sinänsä hyvä.

Suomi kohtaa Bosnia-Hertsegovinan 12. lokakuuta vieraissa ja Armenian kolme päivää myöhemmin Turussa. Tällä hetkellä Armenia on kolmen pisteen päässä Suomesta ja Bosnia-Hertsegovina viiden, ja kumpikin on jo taipunut karsinnassa kertaalleen Suomelle.