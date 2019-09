Suosikki-Serbialle pettymys MM-koripallossa – veteraani Argentiinan puolivälierävoiton avainmiehenä

Argentiina valtasi ensimmäisenä joukkueena paikan koripallon miesten MM-kisojen välieriin, kun se kaatoi Kiinan Dongguanissa pelatussa puolivälierässä MM-suosikkeihin lukeutuneen Serbian 97–87 (54–49). Päivän toisessa puolivälierässä kohtaavat Espanja ja Puola.

Argentiinan edellinen MM-välieräpaikka on vuodelta 2006, ja maa on viimeksi yltänyt MM-mitalille vuonna 2002 sijoituttuaan hopealle. Tuossa Argentiinan "Kultaisen sukupolven" ryhmässä pelasi Luis Scola, jolla on ikää 39 vuotta ja joka tänään nosti 20 pistettä Serbiaa vastaan. Veteraani teki pisteistään kahdeksan Argentiinan karatessa päätösneljänneksellä Serbialta. Facundo Campazzo puolestaan kokosi näyttävät tilastot: 18 pistettä, 12 syöttöä, kuusi levypalloa ja kolme riistoa.

– Uskoimme tähän, ei (Serbian voittaminen) ollut mahdotonta. Meillä on hieno joukkue ja hienosti energiaa, laitahyökkääjä Patricio Garino (15 pistettä) hehkutti kisoissa tappioitta jyränneiden argentiinalaisten osaamista.

Serbia tuli MM-turnaukseen vahvalla vireellä, sillä se voitti kaikki kymmenen turnaukseen valmistavaa peliään. Lohkopeleissä Serbia takoi murskavoittoja, kunnes jatkolohkon päätöspelissä Espanja oli parempi. Ja nyt yksi suursuosikki on mitalipeleistä ulkona, NBA-huippuineen kaikkineen.

– Puolustuksen olisi pitänyt olla parempaa, samoin keskittymisen. Puolivälierät ovat aina pahimpia pelejä, ja nyt menetimme mahdollisuuden voittaa mitali. Yritetään nyt päästä viidenneksi, Sergialle 21 pistettä tehnyt NBA-seura Sacramenton takamies Bogdan Bogdanovic totesi.

Argentiina kohtaa välierässä voittajan huomenna pelattavasta ottelusta Yhdysvallat–Ranska. Huomisen toinen puolivälierä on Australia–Tshekki.