Autosport: Hyundain ja Tänakin neuvottelut ohi – MM-pistekärki jatkamassa Toyotalla

Hyundain Andrea Adamo vahvistaa, että Tänakin kanssa ei enää käydä keskusteluja. Virolaistähden toteamus tilanteesta kertoo paljon:

– Meillä oli vaikeita neuvotteluja, ja emme taida enää olla kavereita, Tänak sanoo Autosportin mukaan.

Tänakilla on vielä vaihtoehtona paluu M-Sportiin, josta hän tuli Toyotalle kaudeksi 2018. M-Sportin tallipomo Richard Millener kuitenkin myöntää, että Tänakin hankinta on tallilta "paljon vaadittu".

– Emme ole ulkona tästä kuviosta, mutta paljon tämä vaatii M-Sportilta. Olemme laittaneet paljon rahaa Sebastien Ogieriin parina viime vuonna, ja tallijohto on tehnyt selväksi, että meidän on keskityttävä talouteen. Meillä on paljon ihmisiä töissä, ja kaiken sijoittaminen yhteen kuljettajaan ei varmaankaan sovi nyt tilanteeseemme, Millener sanoo.

Tänak johtaa MM-sarjaa 33 pisteellä Hyundain Thierry Neuvilleen ennen tänään lyhyellä erikoiskokeella alkavaa Turkin rallia. Turkin jälkeen kauden ohjelmassa on vielä kolme MM-rallia.