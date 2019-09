HIFK saa mieluisan pelaajan mukaan sarja-avaukseen

Helsingin IFK aloittaa jääkiekon Liigan tänään vierasottelulla Lahden Pelicansia vastaan. Joukkueet väänsivät vastakkain viime kevään pudotuspeleissä, joissa HIFK nappasi välieräpaikan lahtelaisten kustannuksella.

HIFK saa perjantai-illan otteluun mieluisan pelaajan, kun tähtihyökkääjä Iikka Kangasniemi on toipunut pelikuntoon. Kangasniemen harjoitusottelukausi meni osin pilalle loukkaantumisen vuoksi, mutta tällä viikolla hän on harjoitellut täysipainoisesti joukkueen kanssa.

– Tietysti se harmittaa, ettei ole päässyt pelaamaan. Pääasia on kuitenkin, että ehdin kuntoon runkosarjan alkuun, Kangasniemi kertoi HIFK:n tiedotteessa.

Kangasniemi on tuttu pelaaja vastustajalle, kun hän edusti Pelicansia kausina 2016–18.

Perjantai-iltana hän hyökännee samassa ketjussa Teemu Turusen ja Otto Paajasen kanssa. Turunen ja Paajanen liittyivät viime kauden jälkeen mestari-HPK:sta HIFK:n punanuttuihin.

– Tuossa ketjussa pitäisi kyllä tulla tulosta, Kangasniemi arvioi.

HIFK aloittaa jälleen kauden parin vierasottelun kiertueella, kun Lahden-ottelun jälkeen joukkue jahtaa lauantaina pisteitä Kuopiossa. Vuosi sitten HIFK aloitti kauden Jyväskylä–Mikkeli-kiertueella, jonka kahdessa ottelussa Kangasniemi summasi pisteet 2+2. JYPiä vastaan hän syötti jatkoaikamaalin ja Jukureita vastaan ratkaisi pelin jatkoajalla.

– Lahdessa on pienempi kaukalo, ja varmaan aika fyysinen peli tulossa. Kuopiossa aski on vähän isompi niin siellä on vähän enemmän aikaa kiekon kanssa. Hieman erityyliset pelit tulossa, mutta molemmat sopivat minulle, Kangasniemi ennakoi.

Perjantaina pelataan kaikkiaan kuusi liigaottelua.