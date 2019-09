Päävalmentaja Joel Banks odottaa Suomelta tasonnostoa Sloveniaa vastaan

Hakkuri Mitja Gasparini ja yleispelaaja Tine Urnaut ovat Slovenian merkityt miehet, kun Suomi kohtaa tänään lentopalloilun EM-kisojen toisessa alkulohkopelissään kisaisännät Ljubljanassa kello 21.30 alkavassa ottelussa.

Slovenian vaarallisin syöttäjä on Jan Kozamernik, joka keräsi 15 pistettä, kun Slovenia avasi kisansa torstaina kolmen erän voitolla Valko-Venäjästä.

– He ovat tasainen joukkue, joka on ollut koossa jo jonkin aikaa. Heillä on voimakas joukkuehenki, mikä on osa kotiyleisön edessä pelaamista. He syöttävät hyvin ja hyökkäävät sitä kautta. Meidän täytyy nostaa tasoamme, mutta me voimme varmasti aiheuttaa heille vaikeuksia, Suomen päävalmentaja Joel Banks ennakoi.

Suomen lentopallomaajoukkueen tämän vuosituhannen menestykset toi kultaiseksi sukupolveksi nimetty pelaajapolvi, joka on nyt väistynyt. Slovenialle EM-kotikisat ovat sen sijaan pitkään odotettu huippuhetki pelaajapolvelle, joka voitti EM-hopeaa 2015 ja nosti Slovenian viime vuonna ensimmäisen kerran MM-kisoihin.

"Ei ne ihan tuntemattomia ole"

Suomi voitti Slovenian vuosien 2011 ja 2013 EM-kisoissa.

– Olemme pelanneet heitä vastaan aika monta kertaa menneinä vuosina niin maajoukkueessa kuin seurajoukkueissakin. Ei ne ihan tuntemattomia ole. Siellä on tiettyjä kohtia, mitä pystymme käyttämään, passari Eemi Tervaportti ennakoi.

Slovenia-pelistä alkaa kolmen peräkkäisen pelin sarja. Huomenna Suomi kohtaa Valko-Venäjän ja maanantaina Venäjän. Banks sanoi, että avainpelaajien kuorman säätely on tärkeää.

– Tällaisessa turnauksessa on ratkaisevaa, että olemme huippukunnossa oikealla hetkellä. Meidän täytyy pystyä tekemään silloin tällöin vaihtoja suoritusten mukaan, mutta en tykkää vaihtaa pelaajia siten, että priorisoisimme jotain otteluja. Haluan mieluummin pelata voitosta, Banks sanoi.