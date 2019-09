Wall Street Journal: USA:n oikeusministeriö tutkii hyväksikäyttöä olympialajiliitoissa

Lehden lähteiden mukaan tutkintojen kohteena ovat muun muassa Yhdysvaltain voimisteluliitto ja taekwondoliitto.

Tutkinnat kumpuavat Yhdysvaltain voimisteluliiton parin vuoden takaisesta hyväksikäyttöskandaalista. Voimistelumaajoukkueen entinen lääkäri Larry Nassar sai tammikuussa 2018 pitkän vankeustuomion yli 150 tytön ja nuoren naisen hyväksikäytöstä ja viettää käytännössä loppuikänsä telkien takana. Kaikkiaan yli 350 naista on syyttänyt Nassaria hyväksikäytöstä, heidän joukossaan olympiavoittajia kuten Simone Biles.

Nassar-skandaali ravisteli Yhdysvaltain urheiluelämää perusteellisesti ja asetti monet maan urheilujärjestöistä tarkan syynin alaiseksi. Liittovaltion tasolla on skandaalien kautta herätty siihen tosiasiaan, että olympiajärjestelmän valtarakenteessa monen alaikäisen urheilijan ura on kiinni valmentajien ja urheilujohtajien suosiosta, mikä asettaa heidät alttiiksi hyväksikäytölle.

Nyt aloitetuissa tutkinnoissa on tarkoitus muun muassa selvittää, miten laajaa hyväksikäyttö on urheiluorganisaatioissa ja miten hyväksikäyttöepäilyjä on käsitelty eri lajiliitoissa.

– He tutkivat olympiajärjestelmän ilmiselvää epäonnistumista lasten hyväksikäyttöepäilyihin reagoimisessa, WSJ:n lähde kertoi.

Monitahoisissa tutkinnoissa selvitetään myös urheilujärjestöjen avainhenkilöihin kohdistuvia korruptio- ja talousrikosepäilyjä.

Oikeusministeriön ja Yhdysvaltain veroviranomaisten tutkijat ovat viime kuukausina jututtaneet useita mahdollisia todistajia liittyen hyväksikäyttö- ja väärinkäytösepäilyihin urheilujärjestöissä. Tiedossa ei ole, mikä tutkintojen aikataulu on.

Oikeusministeriö tai Yhdysvaltain olympiakomitea eivät suostuneet kommentoimaan tietoja tiedotusvälineille.