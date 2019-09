"Hän on uskomaton viimeistelijä" – Valmentajat ja brittilehdistö suitsuttivat tulikuumaa Pukkia

Teemu Pukki oli jälleen jalkapallomaailman huulilla lauantai-iltana. Norwichin sensaatiomainen voitto hallitsevasta valioliigamestarista Mancester Citystä oli useimpien brittilehtien urheilun ykkösaihe, ja Pukille sateli kehuja. Suomalaishyökkääjä teki jo kuudennen maalinsa kauden viidennessä ottelussa ja syötti lisäksi Todd Cantwellin maalin.

Pukkia suitsuttivat muun muassa molempien joukkueiden päävalmentajat.

– Teemu oli loistava, ei pelkästään maalien takia vaan myös hänen työntekonsa takia. Teemu ajattelee aina ensin joukkuetta, minkä takia hän ansaitsee kaiken suitsutuksen, Norwichin päävalmentaja Daniel Farke sanoi.

– Totta kai tämä on erityinen päivä meille ja seuralle, voitimme yhden maailman parhaista joukkueista ja meilläkin oli loukkaantumisia. Me ansaitsemme tämän voiton.

Pukkia kehui myös maailman parhaisiin valmentajiin kuuluva Manchester City -luotsi Pep Guardiola. Espanjalainen sanoi, että viime kaudella Englannin toiseksi korkeimman sarjatason maalikuninkuuden voittaneella Pukilla on potentiaalia loistavaksi valioliigahyökkääjäksi.

– Kaveri joka osaa tehdä maaleja, osaa tehdä niitä missä vain. Tietysti aina sanotaan että Mestaruussarja on vähän eri asia kuin Valioliiga. Mutta kun ominaisuudet ovat kohdallaan ja joukkue antaa hyviä syöttöjä... Hän on uskomaton liikkumaan, hän liikkuu juuri oikealla tempolla oikea-aikaisesti, ja hän on uskomaton viimeistelijä, Guardiola ylisti.

Paikallisen Norwich Evening Newsin jalkapallotoimittaja David Freezer hehkutti tunnelmaa Norwichin stadionilla Carrow Roadilla ainutkertaiseksi. Hänen mukaansa toisella puoliajalla ihmiset tuulettivat jo Norwichin onnistuneita taklauksiakin kuin maaleja.

– Tämä on ollut uskomaton ilta, ilta josta puhutaan vielä vuosien ajan. Tämä on yksi niistä illoista joita mietin, kun olen paljon vanhempi, sellainen "minäkin olin siellä" -ilta, Freezer intoili.

Hän kehui Pukin toimintaa tilanteessa, jossa tämä alusti Cantwellin maalin.

– Pukki näytti valmistautuvan laukomaan, kaikki luultavasti odottivat hänen laukovan, mutta hän syötti epäitsekkäästi Cantwellille.

Daily Mail ja moni muu lehti kiinnitti huomiota siihen, kuinka tavanomaiselta Norwich sai maailman rikkaimman seuran Manchester Cityn näyttämään.

– City ei ole näyttänyt näin haavoittuvaiselta sitten Guardiolan ensimmäisen kauden (2016–17), kirjoitti Daily Mail.

Manchester City oli hävinnyt vain yhden edellisistä 28 ottelustaan kaikissa kilpailuissa.

– Tämä erityislaatuinen joukkue (Norwich) ja sen fanit olivat yhtä ja pesivät yhden Valioliigan kaikkien aikojen parhaista ryhmistä innostuksellaan ja upeasti toteutetulla pelisuunnitelmallaan.

Sun-lehti muistutti Pukin olevan ensimmäinen Norwich-pelaaja sitten vuoden 1980, joka on onnistunut maalinteossa joukkueen kauden kolmessa ensimmäisessä kotiottelussa ylimmällä sarjatasolla.

Guardian otsikoi ottelujuttunsa "Teemu Pukki iskee jälleen ja sinetöi Norwichin shokkivoiton Man Citystä."

Lehti suitsutti useita Norwichin pelaajia ja lopuksi myös hyökkääjiä.

– Sitten olivat Pukki ja Cantwell, kaksi räiskyvää hyökkääjää, jotka jatkavat tuloksentekoa sarjassa, jossa he eivät ehkä koskaan odottaneet pelaavansa vielä vuosi sitten.

Sky Sports valitsi Pukin ottelun parhaaksi pelaajaksi.

– Tämä tulos ei järisytä vain Valioliigaa, vaan koko Eurooppaa. Tämä oli täysin ansaittu tulos, mutta mikä suuri isku se onkaan Pep Guardiolalle ja Manchester Citylle, sanoi Sky Sportsin asiantuntijana toimiva entinen Englannin maajoukkuepuolustaja Jamie Carragher.

Pukki on tehnyt tai syöttänyt jo kahdeksan maalia uransa ensimmäisissä viidessä valioliigapelissä. Sky Sportsin mukaan parempaan on Valioliigan historiassa pystynyt vain Sergio Agüero, joka teki ja syötti yhteensä yhdeksän maalia ensimmäisessä viidessä ottelussaan.