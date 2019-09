Zlatan Ibrahimovic johdatti Los Angeles Galaxyn pudotuspeleihin

Ruotsalaistähti Zlatan Ibrahimovicin Los Angeles Galaxy nähdään jalkapallon Pohjois-Amerikan MLS-liigan pudotuspeleissä. Asia varmistui, kun Galaxy kukisti Real Salt Laken vieraissa 2–1. Ibrahimovic teki joukkueensa toisen maalin ja syötti ensimmäisen.

Galaxy on länsilohkossa kolmantena, kun runkosarjaa on kaksi kierrosta jäljellä.

Cristian Pavon vei Galaxyn johtoon 50. minuutilla. Ibrahimovic puski pallon Pavonille, joka päätti kuljetuksensa laukaukseen. Noin kymmenen minuuttia ennen loppua Ibrahimovic laukoi 0–2-lukemat. Chinedum Onuoha kavensi päätösminuuteilla.

Ibrahimovic on tehnyt tällä kaudella 28 osumaa ja on maalipörssissä toisena. Los Angeles FC:n Carlos Vela on viimeistellyt 30 kertaa.

Suomalaispelaajista Alexander Ringin New York City voitti kotonaan Atlantan 4–1 ja Robin Lodin Minnesota Kansas Cityn 2–1. Ring pelasi koko ottelun, ja Lod tuli 80. minuutilla vaihtoon.