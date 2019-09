Satasen maailmanmestari Coleman ei antanut sekavien viime viikkojen häiritä

Yhdysvaltalaissprintteri Christian Coleman voitti myöhään lauantai-iltana ylivoimaisesti 100 metrin juoksun maailmanmestaruuden yleisurheilun MM-kilpailuissa Dohassa. Colemanin, 23, viime viikot ovat tarjonneet valtavan tunnekirjon. Jopa MM-kilpailuihin osallistuminen oli vaarassa dopingepäilyksien takia.

Coleman jäi kolme kertaa testaamatta puutteellisten olinpaikkatietojen vuoksi, mutta hän onnistui vakuuttamaan Yhdysvaltain antidopingtoimisto Usadan siitä, että kolme tapausta eivät osuneet yhden vuoden sisään. Coleman kiisti tehneensä mitään väärää ja painotti aiemmin tässä kuussa, ettei ole koskaan ottanut suorituskykyä parantavia aineita eikä tekisi koskaan niin.

Dohassa Coleman kellotti kauden kärkiajan 9,76, joka on hänen ennätyksensä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Se on uskomaton aika. Mielestäni vain taivas on rajana, ja minulla on yhä paljon asioita, joita voin työstää ja kehittää. Voin jatkaa aikani parantamista, Coleman tuumi.

Colemanille maailmanmestaruus oli ensimmäinen sadalla metrillä. Hänellä oli entuudestaan 60 metrin hallimaailmanmestaruus.

Colemanin ylivoima Dohan satasella toi monille mieleen jamaikalaislegenda Usain Boltin suuruuden päivät. Colemanin aika 9,76 teki hänestä historian kuudenneksi nopeimman miehen. Toiseksi tullut maanmies Justin Gatlin juoksi 9,89 eikä pystynyt uusimaan kahden vuoden takaista maailmanmestaruuttaan. Kanadan Andre De Grasse oli kolmas ajalla 9,90.

Coleman yltyi lauantaina vielä arvostelemaan Usadan toimintaa.

– En ole tehnyt mitään väärää. Olen vain nuori musta mies ja elän unelmaani, Coleman sanoi.

– On pettymys, että joku on vuotanut tällaisia tietoja minusta vain pilatakseen maineeni. Jatkan vain hommien tekemistä ja edustan urheilua oikealla tavalla. Kuten sanoin, en ole tehnyt mitään väärää.

Ensi vuoden olympialaisia ajatellen Coleman on ennakkosuosikki, jolle povataan jopa Usain Boltilta nähdyn tasoista menestystä.

– En usko, että kukaan pystyy toistamaan sen, mitä Bolt teki urheilussa, Coleman paalutti.